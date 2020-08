Blutspender dringend gesucht: "Am Rand der Kapazitäten"

Nach dem Beginn der Corona-Pandemie hat der Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes eine "Welle der Solidarität" erfahren. Während der Sommerferienzeit und der Hitzewelle ist die Zahl der Blutspender jedoch zurückgegangen.

Zurzeit sucht der Blutspendedienst daher dringend nach Blutspendern. Wir sind "am unteren Rand der Versorgungskapazitäten", sagte ein Sprecher. Gesucht werden Spender aller Blutgruppen.

Krankenhäuser holen Operationen nach

Dass der Bedarf an Blutspenden aktuell so hoch ist, liegt daran, dass Krankenhäuser die wegen der Corona-Pandemie verschobenen Operationen jetzt nachholten.

Außerdem kann die Hilfsorganisation bislang noch nicht wieder Termine bei Firmen aufnehmen. Dort konnten Mitarbeiter in der Vergangenheit während der Arbeitszeit zum Blutspenden gehen.

"Es dürfen nicht weniger Blutspenden werden"

Besonders gefragt sind Spender der Blutgruppe Null negativ. Denn ihr Blut ist für Patienten aller Blutgruppen nutzbar. Laut dem Sprecher des Blutspendedienstes des Bayerischen Roten Kreuzes gibt es zwischen dem Blutspende-Angebot und der Nachfrage in Krankenhäusern noch einen Puffer zwischen einem und zweieinhalb Tagen. "Es dürfen jetzt aber nicht weniger Blutspenden werden", sagte der Sprecher.

Während in Bayern noch keine Operationen verschoben werden müssen, sei das in Nordrhein-Westfalen bereits der Fall. Bei Engpässen helfen sich die Blutspendedienste des Roten Kreuzes in den deutschen Regionen gegenseitig aus.

Keine Spende bei Erkältungs-Symptomen möglich

Auch Menschen, die sich in den vergangenen 14 Tagen in einem Corona-Risikogebiet aufgehalten haben, können zur Blutspende zugelassen werden. Voraussetzung dafür ist, dass sie einen negativen Corona-Test vorweisen können, der maximal 48 Stunden vor der Einreise nach Deutschland durchgeführt wurde.

Nicht zur Spende zugelassen werden Menschen, die Erkältungssymptome aufweisen oder direkten Kontakt zu Coronavirus-Erkrankten hatten. Bei allen Spende-Terminen muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Plasmaspender mit Covid-19-Antikörpern gesucht

Nicht nur Blutspender werden händeringend gesucht. Für Menschen, die schwer an Covid-19 erkrankt sind, werden Plasmaspender benötigt, die bereits genesen sind. Wer mit Corona infiziert war und seit vier Wochen geheilt ist, trägt Antikörper gegen das Virus in sich. Diese können mittels einer Blutplasmaspende entnommen werden.

Beim Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes gibt es an den Instituts-Standorten Nürnberg und München sowie im Plasmazentrum Würzburg die Möglichkeit, mit einer Plasmaspende zur therapeutischen Behandlung von Covid-19-Patienten beizutragen.

2.000 Blutspenden pro Tag nötig

Um den Bedarf an Blutkonserven in Krankenhäusern nach Unfällen oder bei geplanten Operationen zu decken, sind in Bayern täglich durchschnittlich 2.000 Blutspenden nötig. Weil Blutspenden nicht konservierbar sind, muss das Blut maximal 42 Tage nach einer Blutspende verwendet werden. Danach ist es nicht mehr nutzbar.