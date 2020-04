Blutplasma-Therapie gegen Corona: Bislang nur vereinzelt Erfolge

Bei der Behandlung Covid-19-Erkrankter mit Blutplasma von genesenen Corona-Erkrankten können am Uniklinikum Regensburg bisher nur vereinzelt Erfolge verzeichnet werden. Die Erprobung der Behandlungsmethode vor Ort wird aber weiter fortgesetzt, teilt das Uniklinikum in einer Zwischenbilanz mit.

Weitere Behandlungen und Beobachtungen - auch über einen längeren Zeitraum hinweg - seien notwendig, um bessere Aussagen über die Wirksamkeit der Behandlungsmethode machen zu können, so das Klinikum.

Krankheitsverlauf bessert sich nur vereinzelt

Seit dem 7. April haben die Ärzte am UKR insgesamt 26 schwerkranke Patienten mit dem Blutplasma genesener ehemaliger Covid-19-Erkrankter behandelt. Die in diesem Plasma vorhandenen Antikörper sollen die Viren im Körper der Patienten neutralisieren und eine Ausbreitung verlangsamen, so die Hoffnung der Ärzte.

Die Therapie verbessert die Lage der Patienten aber bisher nur in Einzelfällen: "Bisher zeigt sich als erster Zwischenstand noch keine durchgreifende Verbesserung des Krankheitsverlaufes", heißt es in der Zwischenbilanz. Bei Einzelnen sei zwar ein Rückgang der Virusaktivität zu beobachten, das könnte aber auch die Folge eines natürlichen Heilungsverlaufs sein, so das Klinikum.

Heilversuche werden fortgesetzt

Für die Ärzte hat die Behandlungsmethode weiter Potenzial. Die individuellen Heilversuche am Uniklinikum werden fortgesetzt. Immerhin seien bisher "keine relevanten Nebenwirkungen" der Blutplasmatherapie beobachtet worden. Denkbar sei auch, dass die Behandlung wirksamer ist, wenn das Blutplasma der Genesenen den Patienten in einer früheren Phase der Erkrankung verabreicht wird.

In einem Stadium in dem noch keine körpereigenen Antikörper gebildet werden, könnte damit eine ungehemmte Ausbreitung des Virus frühzeitig gebremst werden, so eine Überlegung der Mediziner. Dies müsse aber mit Hilfe kontrollierter Studien untersucht werden. Erst dann könne eine zuverlässige Aussage über die Wirksamkeit gemacht werden.

Uniklinik sucht weiterhin genesene Blutplasma-Spender

Da die Versuche fortgesetzt werden, können sich auch weiter genesene Covid-19-Patienten am Uniklinikum melden, wenn sie bereit sind ihr Blutplasma zu spenden. Die Freiwilligen müssen zwischen 18 und 60 Jahre alt sein. In ihrem Blut müssen ausreichend schützende Antikörper nachweisbar sein. Außerdem müssen die Genesenen seit mindestens 14 Tagen beschwerdefrei sein und zweimal in Folge negativ getestet worden sein.