Blutkrebs: Astrid sucht Stammzellen-Spender mit seltenem Genmix

Im Internet und in den Sozialen Netzwerken treibt der Würzburger Freundeskreis der mittlerweile im Taunus lebenden Astrid G. die Suche nach einem Spender mit passendem Genmix voran. Astrids Freunde wenden sich dabei gezielt an deutsch-nigerianische Vereine und Communities in Deutschland. Denn weil Astrid zur Hälfte Nigerianerin ist, findet sie sehr wahrscheinlich nur einen genetischen Zwilling, dessen Eltern zu einem Teil europäischer und zum anderen Teil afrikanischer Herkunft sind.

"Help Astrid" - Würzburger Freunde suchen Stammzellen-Spender

Für eine erfolgreiche Stammzellen-Transplantation müssen die Merkmale von Patient und Spender nahezu vollständig übereinstimmen. Die Chance ist höher, wenn Patient und Spender dieselbe ethnische Herkunft haben. Weltweit sind allerdings nur wenige Spender mit solch einem gemischten ethnischen Hintergrund registriert. Die Würzburger Freunde von Astrid halten auch Kontakt zu dem Hämatologen und Onkologen Hermann Einsele von der Würzburger Universitätsklinik.

Nur wenige registrierte Spender mit gemischtem Hintergrund

Einsele ist ein weltweit führender Experte für die Form von Blutkrebs, an der Astrid erkrankt ist. Die 41-Jährige leidet an Akuter Myeloischer Leukämie (AML), einer besonders aggressiven Form. Im Falle, dass sich ein geeigneter Spender findet, würde die Stammzellen-Transplantation an der Würzburger Uniklinik stattfinden. Astrid ist zweifache Mutter, ihr Mann sitzt seit einem Unfall vor fünf Jahren im Rollstuhl.