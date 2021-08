Blutknappheit wegen Corona: Erste Operationen verschoben

Derzeit herrscht in Deutschland massive Knappheit an Blutkonserven – im Klinikum Coburg mussten bereits erste Operationen verschoben werden. Der Klinikverbund Regiomed spricht von einem kritisch niedrigen Bestand und bittet, die angebotenen Blutspende-Termine wahrzunehmen.

Bereits im Dezember hatte der Klinik-Konzern aufgrund der Corona-Pandemie eine angespannte Lage in den Häusern in Bayern und Thüringen- gemeldet.

Ferienzeit verschärft Blutknappheit wegen Corona

Die Ferienzeit und auch die Corona-Pandemie trügen derzeit dazu bei, dass deutlich weniger Blut gespendet wird, so eine Sprecherin des Klinikverbunds. Hinzu komme, dass derzeit im Frühjahr verschobene Operationen nachgeholt würden. Allerdings könnten nicht alle Termine gehalten werden und erneute Verschiebungen seien auf Grund der Konservenknappheit möglich: "Einzelne Operationen mussten wegen fehlender Blutkonserven bereits erneut verschoben werden", so Werner Günter, der zuständige Arzt am Klinikum Coburg.

BRK und Regiomed bitten um Blutspenden

Die aktuelle Ferien- und Reisezeit verschärfe das Problem der Konservenknappheit, so Günter. Zusammen mit dem Blutspendedienst des BRK bittet der Klinikverbund Regiomed derzeit darum, Blut zu spenden. Seitens des BRK hatte es bereits vor einem Monat geheißen, die Lage sei ernst.