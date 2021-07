Blutiger Ehestreit in Alzenau – Eheleute außer Lebensgefahr

In Alzenau soll eine Frau bei einem schweren Ehestreit am Dienstag ihrem Ehepartner Stichverletzungen zugefügt haben und danach aus einem Fenster im zweiten Stock gesprungen sein. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, sind beide Eheleute schwer verletzt, befinden sich aber nicht in Lebensgefahr. Die Kriminalpolizei untersucht derzeit, ob psychische Gründe zu dieser Tat geführt haben könnten.

Krankenzimmer der Beschuldigten wird bewacht

Wie Polizeisprecher Björn Schmitt berichtet, wird die Beschuldigte im Krankenhaus bewacht. Gegen die Frau wird wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Zum Alter der Eheleute wollte der Sprecher keine näheren Angaben machen. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass die Frau ihrem Ehemann die Stichverletzungen in der gemeinsamen Wohnung zugefügt hatte, bevor sie im Anschluss aus dem Fenster sprang. Es wird geprüft, ob sie sich zum Tatzeitpunkt in einer psychischen Ausnahmesituation befand.

Polizei findet Ehepartner schwerverletzt vor dem Wohnhaus

Am Dienstag erreichte die Einsatzzentrale der Polizei gegen 7 Uhr die Mitteilung über eine Person mit Stichverletzung. Beamte der Polizeiinspektion Alzenau wurden vor dem Wohnhaus auf einen Mann mit Stichverletzungen am Oberkörper aufmerksam. Außerdem lag auf einer Grünfläche seine schwer verletzte Ehefrau, die offenbar kurz zuvor aus dem Fenster im zweiten Stockwerk des dortigen Wohnhauses gesprungen war. Beide wurden vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in Krankenhäuser gebracht.