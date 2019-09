"Blutiger Boden" - Fotoausstellung zu den NSU-Tatorten

Mit einer Ausstellung großformatiger Schwarz-Weiß-Bilder erinnert das Dokumentationszentrum an die Morde des rechtsextremistischen Nationalsozialistischen Untergrunds NSU. Die Bilder sind nahtlos aneinandergereiht. Sie zeigen Straßen, Gehwege und Hauseingänge, hässliche und alltägliche Ansichten deutscher Städte. "Es ist verstörend, wie sicher sich die Täter gefühlt haben müssen", betont die Fotokünstlerin Regina Schmeken.

Morde am hellichten Tag

Der NSU mordete am helllichten Tag, in München nur 50 Meter von einer Polizeistation entfernt. Die Fotokünstlerin besuchte jeden der Tatorte mehrmals. "Ich war jedes Mal fassungslos, wie es sein kann, dass solch eine Mordserie in unserem Staat unentdeckt bleibt", so Schmeken. Dies habe ihr Grundvertrauen erschüttert. Schmeken kritisierte, dass die Frage nach einem Unterstützer-Netzwerk des NSU noch immer nicht geklärt sei. Die Polizei ermittelte jahrelang erfolglos unter dem Arbeitstitel "Döner-Morde" im Gastarbeiter-Milieu.

Angriff auf die demokratische Gesellschaft

"Die Morde des NSU sind ein Angriff auf uns alle, auf die demokratische Gesellschaft", sagte der Leiter des Dokumentationszentrums Florian Dierl. In der Stadt Nürnberg verübte der NSU vier Anschläge, drei Menschen wurden getötet. Die Ausstellung "Blutiger Boden" war bereits in Dresden, Berlin, München und Kassel zu sehen. Nach dem Wunsch der Künstlerin soll sie an allen Tatorten ausgestellt werden.

Regina Schmekens Fotografien werden seit dem Jahr 1980 ausgestellt. Schmeken arbeitet unter anderem für die Süddeutsche Zeitung. Die Ausstellung ist bis zum Februar 2020 zu sehen und wird von zahlreichen Veranstaltungen begleitet.