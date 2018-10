22.10.2018, 11:34 Uhr

Blutige Beziehungstat in Neutraubling

Eine 45 Jahre alte Frau aus Neutraubling wurde am Freitagvormittag so schwer am Kopf verletzt, dass sie von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Polizei hat ihren Ehemann in Verdacht.