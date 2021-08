Blutender Mann mit Messer löst Großeinsatz aus

Meldungen über einen blutenden Mann mit einem Messer haben am Samstagnachmittag in München einen Großeinsatz ausgelöst.

Wohl unter Drogen selbst am Kopf verletzt

Zuerst hatte ein Anwohner im Stadtteil Neuhausen gegen 15 Uhr die Polizei alarmiert, ein Mann habe sich am Kopf mit einem Messer verletzt und sei anschließend auf die Straße gelaufen. In der Folge gingen wegen des Zwischenfalls mehrere Notrufe ein. Zahlreiche Streifen fuhren daraufhin zu der genannten Adresse und konnten auf offener Straße einen verwirrt wirkenden 39-jährigen Münchner festnehmen, der ein Küchenmesser bei sich hatte und am Kopf blutete.

Polizei: Dritte waren nicht gefährdet

Nach jetzigem Ermittlungsstand hatte sich der Mann zuvor selbst mit dem Messer an den Ohren geschnitten. In der Wohnung des Neuhauseners wurden Betäubungsmittel gefunden, die Polizei vermutet deshalb, dass er im Rausch zum Messer gegriffen hat. Nach einer Notoperation wurde der 39-Jährige in eine geschlossene Abteilung des Krankenhauses verlegt. Andere Personen waren laut Polizei zu keinem Zeitpunkt gefährdet.

