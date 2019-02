Blumenwiesen für das Ries

Anlass ist das Volksbegehren "Rettet die Bienen“, bei dem es darum geht, die Landwirtschaft umweltfreundlicher zu machen. Der Bauernverband kritisiert das Volksbegehren massiv und sieht sich zu Unrecht als alleiniger Verursacher für den Rückgang an Artenvielfalt an den Pranger gestellt.

Jeder kann mitmachen

Der Bauernverband im Donau-Ries bietet deshalb nun Patenschaften an. Für 20 Cent pro Quadratmeter säen Landwirte im Landkreis auf ihren Feldern Blühmischungen aus. Für 100 Euro gibt es also eine Fläche von 500 Quadratmetern, so viel wie etwa bei einem durchschnittlichen Einfamilienhaus mit Garten. Die Blumen auf den Feldern werden nicht gespritzt und bleiben bis mindestens Ende September stehen. So könnten zum Beispiel Malven, Borretsch oder Ringelblumen dort wachsen. Nicht nur die Landwirtschaft, sondern jeder Einzelne ist gefordert, begründet Michael Stiller, Geschäftsführer des BBV im Landkreis Donau-Ries, die Aktion.

Paten für Blühflächen gesucht

Zurzeit befinden sich die Bauern in der Anbauplanung für ihre Felder. Wer deshalb bis zum 28. Februar Geld überweist, kann sich sicher sein, dass "seine" Blühfläche im Frühjahr angelegt wird. Der Pate bekommt eine Urkunde sowie die genaue Flur-Nummer und eine Karte zur Lage der Fläche, die er mit seiner Spende unterstützt hat. Laut BBV-Geschäftsführer Stiller sei es dann auch in Ordnung, wenn der Pate für den Hausgebrauch auf seiner Fläche im Sommer ein paar der Blumen pflückt.

Geld für Öko-Dienstleistung geht an die Landwirte

Ein Großteil des Geldes geht an den Landwirt, der die Blühfläche anlegt – als Ausgleich. Schließlich ist er für die Aussaat zuständig und kann in dem jeweiligen Jahr kein Geld mit seinem Feld verdienen. Landwirte, die sich beteiligen wollen, können sich noch beim Bauernverband melden.

Wegen Biogas-Anlagen: Viele Monokulturen im Landkreis Donau-Ries

Der Bauernverband will mit der Aktion die Verbraucher in die Pflicht nehmen. Flächen gäbe es genug. Jetzt liege es an der Bevölkerung, wie viel Blühfläche im Landkreis zusammenkommt. Vor allem das fruchtbare Ries ist geprägt von einer hohen Dichte an Biogas-Anlagen und großen Maisfeldern, die immer wieder von Umweltschützern und Bürgern im Landkreis als Monokulturen kritisiert werden.