Blumenverkäuferin getötet: 17-jähriger Verdächtiger festgenommen

Die Ermittler der Sonderkommission "Blume" haben am Freitag einen 17 Jahre alten Mann festgenommen. Wie die Polizei mitteilt, steht er im Verdacht, eine 50 Jahre alte Frau in einem Blumenladen in Lichtenfels getötet zu haben. Am Samstag ist auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg der Untersuchungshaftbefehl ergangen.

Frau in Blumenladen in Lichtenfels getötet

Gegen 21.00 Uhr war die 50-Jährige am 10. März 2023 von Passanten tot in einem Blumengeschäft in der Bamberger Straße in Lichtenfels aufgefunden worden. Im Rahmen der Obduktion stellte sich heraus, dass sie aufgrund von Gewalteinwirkung gestorben war. Eine 40-köpfige Sonderkommission "Blume" wurde einberufen. Im Rahmen der Ermittlungen geriet ein 17 Jahre alter Mann aus Lichtenfels in den Fokus der Polizei.

17-Jähriger in Lichtenfels festgenommen: Haftbefehl ergangen

Der junge deutsche Staatsangehörige wurde am Freitagmittag im Lichtenfelser Stadtgebiet festgenommen. Am Samstag wurde er dann nach Erlass eines Untersuchungshaftbefehls in eine Jugendvollzugsanstalt gebracht. Die Sonderkommission ermittelt derweil weiter.

Weil im Netz viele Falschmeldungen zur Tat und zu einem möglichen Täter kursieren, stellte die Polizei in einer Mitteilung klar, dass es sich bei dem jetzt Festgenommenen nicht um einen Zuwanderer handelt.