Blumenläden dürfen am Valentinstag zur Abholung öffnen

Die Ausnahme gilt nur für den 14. Februar. An diesem Tag, schreibt das Bayerische Ministerium für Arbeit, Familie und Soziales, gebe es ein "erheblich gesteigertes und bayernweites Versorgungsbedürfnis hinsichtlich Blumen". Deswegen hat das Ministerium eine Ausnahme des Ladenschlussgesetzes bewilligt.

Im Detail ist es Blumenläden jetzt erlaubt, am Valentinstag zwischen 8 und 12 Uhr bestellte Blumen zu verkaufen. Laut Bundesverordnung ist es sonst höchstens zwei Stunden möglich, an Sonntagen zu öffnen. Betroffen sind davon Läden, bei denen der Verkauf von Blumen mindestens 50 Prozent des Umsatzes ausmacht.

Am Valentinstag ein bisschen Normalität

Mit der Ausnahmebewilligung will das Sozialministerium eigenen Angaben nach die Versorgung der Bevölkerung mit Blumen gewährleisten. Außerdem teilt Bayerns Sozialministerin Carolina Trautner mit: "So kann trotz aller Schwierigkeiten durch die Corona-Pandemie an diesem Tag ein bisschen Normalität einkehren. Gerade in diesen herausfordernden Zeiten ist es wichtig, dem Partner oder der Partnerin seine Wertschätzung zu zeigen und zu verwöhnen."

Blumen vorher bestellen

Allerdings müssen die Läden die sonst geltenden Corona-Schutzmaßnahmen einhalten. Das heißt, Kunden müssen die Blumen vorher online oder per Telefon bestellen. Daraufhin bekommen sie ein Zeitfenster zugewiesen, in dem sie die Blumen abholen und bezahlen können. Das soll lange Schlangen vor den Läden verhindern. Beim Abholen ist eine Maske mit FFP2-Standard zu tragen.

Ein positives Zeichen

Der Bayerische Industrie- und Handelskammertag (BIHK) wertet die Öffnung angesichts der Pandemie als positives Zeichen. Die Floristenbranche sei schwer getroffen. Man hätte zudem gerne eine Ausnahme von Click&Collect gesehen. Der BIHK weist darauf hin, dass die Ausnahmebewilligung zur Sonntagsöffnung für Blumenläden auch am Muttertag üblich ist.