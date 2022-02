Blume: "Wissenschaftsministerium als Schlüssel zu Innovation"

Er freue sich über die Aufgabe, sagt der neue Wissenschafts- und Kunstminister Markus Blume, als er von Bernd Sibler, dem scheidenden Minister, den Schlüssel für den neuen Arbeitsplatz in die Hand gedrückt bekommt. "Dieser Schlüssel ist tatsächlich ein bisschen symbolisch zu sehen. Denn man kann schon sagen, dass dieses Haus 'Wissenschaft und Kunst' ein Schlüsselministerium ist", so Blume.

Blume will bayerische Hochschulreform vorantreiben

Das Wissenschaftsministerium sei gleichzeitig auch das "Zukunftsministerium" Bayerns, ist Blume überzeugt. Hier gehe es mehr als in anderen Ministerien um Innovation. Die sei für den Fortschritt im Freistaat entscheidend – auch, um Bayern als Hightech-Standort weiter zu etablieren. Großprojekte im Bereich Wissenschaft, Kunst und Kultur wolle er vorantreiben, genauso wie das bayerische "Hochschulinnovationsgesetz" – die lange geplante Hochschulreform. Die war nach Protesten, auch an den Hochschulen, ins Stocken geraten. Durch das Gesetz verspricht sich die Staatsregierung beste Forschung, will auf Top-Niveau mit Universitäten wie Harvard oder Cambridge spielen.

Fast ehrfürchtig sei er, sagt Blume, angesichts der über acht Milliarden Euro im Staatshaushalt, die ihm nun im Ministerium für solche Projekte zur Verfügung stehen.

Wehmut beim scheidenden Staatsminister Bernd Sibler

Bernd Sibler dagegen, der scheidende Minister, ist bei der Amtsübergabe eher geknickt: "Ich war jetzt fast zwölf Jahre im Haus. Das ist für mich deshalb emotional nicht die schönste Zeit und mit viel Wehmut verbunden." Gerne hätte er seine Amtsperiode zu Ende geführt und alle Projekte abgeschlossen, sagt Sibler. Während seiner Amtszeit seien die Mittel für sein Ressort erheblich gestiegen, betont er, davon profitiere nun sein Nachfolger.

Zum Artikel: CSU und JL wollen Sibler als neuen Deggendorfer Landrat

Blume: Amtsübergabe unter anderen Vorzeichen gewünscht

Ex-Minister Sibler will sich am Abend der Amtsübergabe erst einmal um seinen Stimmkreis in Deggendorf kümmern. Trotz Wehmut gibt es aber einen Lichtblick für ihn: Er durfte die Corona-Quarantäne am Morgen verlassen, konnte sich freitesten. Der neue Wissenschaftsminister Blume betonte, dass er sich die Amtsübergabe unter anderen Vorzeichen gewünscht hätte. "Ohne Corona und nicht mit dieser Bedrückung angesichts der schrecklichen Ereignisse in der Ukraine, dem Angriff Russlands."

Kabinettsumbildung zeichnete sich schon länger ab

Schon seit längerem hatte sich eine Kabinettsumbildung angekündigt, als ein Wackelkandidat unter den Staatsministern galt auch Bernd Sibler. Zu wenig durchsetzungsstark, ein zu passiver Umgang mit der Öffentlichkeit, so wohl die Gründe für seinen Abgang. Am Mittwoch hatte Markus Söder ernst gemacht und drei Minister seines Kabinetts ausgetauscht, auch Sibler musste gehen.