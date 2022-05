Blümchen oder Grünoffensive? Streit um Gartenschau in Nürnberg

Ortstermin in der Südstadt. Am Aufseßplatz beginnt die städtische Werbetour für die Landesgartenschau. Das Projekt, für das die Stadt 24 Millionen Euro einplanen muss, ist umstritten. Oberbürgermeister Marcus König (CSU) will bei dem Spaziergang zeigen, dass die geplante "urbane Gartenschau" mehr Grün in die graue Südstadt bringen wird. Damit will er in der Auseinandersetzung um die Gartenschau punkten. Rund zwei Dutzend Nürnbergerinnen und Nürnberger sind zur Tour gekommen.

Neuer Grünzug in die Innenstadt geplant

Der Startpunkt ist mit Bedacht gewählt. In den Straßen rund um den Aufseßplatz gibt es kaum Grün und wenig Bäume. Dieses Defizit soll eine sogenannte "Klima-Meile" beheben. Die Gartenschau in Nürnberg soll nach Königs Vorstellungen eine "Urbane Gartenschau" werden. Themen sollen deshalb beispielsweise Fassaden- und Dachbegrünung sein. "Das ist eben keine klassische Landesgartenschau mit Blümchen", sagt er. "Es geht darum, eine historisch gewachsene Stadt grüner zu gestalten."

Ohne "Straßendiät" wird es nicht gehen

Beim Spaziergang wird deutlich, dass mehr Grün in der Stadt viel Platz braucht. Und den müssen andere hergeben. Vor allem die Autofahrer, die die Innenstädte verstopfen, wie Stadtplaner Hannes Hinnecke sagt. Beim Stopp an der Gasersgasse spricht er von "Straßendiät". Sie ist eine breite, mehrspurige Zufahrtsstraße in die Altstadt. Sie müsse schmaler werden, Fahrspuren sollen wegfallen, erläutert der Planer. "So bekommen wir mehr Platz für Entsiegelung, für Begrünung, für Bepflanzung und letzten Endes für mehr Lebensqualität."