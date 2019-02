Landwirte aus Ostbayern suchen Blühpaten

Braun, karg, kein Grashalm zu sehen: Das ist das 100 Quadratmeter große Feld von Landwirt Franz Lehner in Rain im Landkreis Straubing-Bogen. Noch – denn sein selbstgebasteltes Schild am Rande des Ackers mit gelben Sonnenblumen und Bienen verrät, was hier ab April wachsen soll: Keine Kartoffeln, sondern: bunte Wildblumen. Lehner bietet Patenschaften für Blühstreifen an – das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ war der Beginn seines Projekts einer Bienenweide. Er will damit vor allem Leute abholen, die für das Volksbegehren unterschrieben haben:

Jeder hat gesagt: Jawohl, ich will die Bienen retten. Und dann habe ich für mich gedacht: Ich mache etwas, jetzt können die Leute die Bienen retten. Mir geht’s da nicht nur um die Bienen, sondern auch um den Artenschutz. Ich biete jetzt einfach etwas an. Und sage zu den Bürgern: Jetzt seid ihr dran." - Franz Lehner, Landwirt

Auf Facebook hat Lehner sein Angebot für Blühpaten veröffentlicht: 50 Quadratmeter Blühfläche für 30 Euro im Jahr, 100 Quadratmeter für 60 Euro. 100 Blühpaten haben sich schon bei ihm gemeldet.

Können Landwirte mit Artenschutz finanziell profitieren?

Aber: Den Bienen plötzlich nach dem Volksbegehren etwas Gutes tun – profitieren Landwirte wie Lehner finanziell davon? Ja, meint Norbert Schäffer vom Landesbund für Vogelschutz und vom Volksbegehren Artenvielfalt:

"Der Preis liegt etwa um den Faktor 10 über dem, was das Kulturlandschaftsprogramm derzeit bereits fördert. Diese Maßnahme kann ja bereits gefördert werden. Das Ganze dann privat zu machen, zehn Mal so teuer, wie das, was der Landwirt bekommen würde über das Kulturlandschaftsprogramm, das erscheint mir ein bisschen zu hoch." - Norbert Schäffer, Sprecher des Volksbegehrens

Das findet Landwirt Lehner nicht. In den Preis miteingerechnet wird seine Arbeit, die er schon alleine vor dem Projekt hat: Patenschilder anfertigen, Parzellen abstecken, Anfragen beantworten und rechtliche Verträge erstellen.