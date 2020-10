BLSV-Aushängeschild: Sportcamp in Bischofsgrün feiert Richtfest

Weil das bisherige Sportcamp in Fichtelberg zu klein war, ist bereits vor Jahren beschlossen worden, im zehn Kilometer entfernten Bischofsgrün einen neuen Standort zu errichten. Nach dem Startschuss vor zwei Jahren hat das Projekt nun Richtfest gefeiert.

Fichtelgebirge: BLSV-Sportcamp wird zum Aushängeschild

Das neue Camp im Landkreis Bayreuth ist damit eines von vier Standorten des Bayerischen Landes-Sportverbands (BLSV) und gehört neben den Projekten in Inzell, am Spitzingsee (beides Oberbayern) und in Regen (Niederbayern) zu den sportlichen Aushängeschildern im Freistaat. Dieser bezuschusst den Bau mit 26 Millionen Euro, was etwa 90 Prozent der gesamten Kosten entspreche, so Bayerns Innen- und Sportminister Joachim Herrmann (CSU).

Neuer Trainingslager-Standort in Bischofsgrün

In Bischofsgrün können sich künftig nicht nur Breiten- und Leistungssportler, sondern auch Trainer weiterbilden. Das Camp soll auf einer Fläche von etwa 52.000 Quadratmetern – die in etwa sieben Fußballfeldern entspricht – entstehen. Eine Dreifeld-Sporthalle soll Voraussetzungen für Trainingslager und Weiterbildungsmaßnahmen bieten. Außerdem werde es einen Fitnessraum, einen Gymnastikraum und einen Regenerationsbereich geben. Für Schulungen sollen zudem mehrere Seminar- und Gruppenräume eingerichtet werden. Mitte 2021 soll das Sportcamp eröffnet werden.