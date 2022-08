Bloß normaler Regen: Warum liegen Wetterwarnungen oft daneben?

Die Wettervorhersagen sind nicht immer das, was Bürgerinnen und Bürger und die Behörden sich erhoffen - oder befürchten. So ist das große Unwetter mit Überschwemmungen in weiten Teilen Bayerns zum Glück ausgeblieben. Aber eben anders als vorhergesagt.

Erleichterung in Traunstein wegen ausgebliebenem Hochwasser

So herrschte am Samstagvormittag in der Traunsteiner Stadtverwaltung Erleichterung: Der Pegel der Traun lag einen Meter unter der ersten Meldestufe. Tags zuvor hatte man noch ein Starkregen-Ereignis und die höchste Meldestufe 4 befürchtet. Ein Krisenstab wurde eingerichtet, Straßenunterführungen wurden gesperrt. Doch das befürchtete Hochwasser blieb aus.

Unerwartetes Hochwasser in Ingolstadt

Ganz anders im Raum Ingolstadt: Dort sah das Wasserwirtschaftsamt noch am Freitagvormittag keinen Grund, vor Hochwasser zu warnen. Als am Nachmittag ein Pegel der Paar plötzlich stark bis fast auf Meldestufe 2 anstieg und einige Straßen überflutet wurden, gab die Behörde schnell eine Warnung heraus.

Man habe alles richtig gemacht, sagte Leiterin Johanna Schwarz am Tag danach zu BR24. Die Prognosen hätten lange darauf hingedeutet, dass kein Gewässer eine Meldestufe erreichen werde.

Aus Unwetterwarnungen wird nur starker Regen

Am Alpenrand also Unwetterwarnungen, und dann fast überall einfach nur starker Regen. Im nördlichen Oberbayern dagegen Überflutungen, aber Warnungen erst kurz vorher. Für den Deutschen Wetterdienst ist das keine unübliche Entwicklung. Unsicherheit sei bei solchen Wetterlagen mit Schauern und Gewittern eher die Regel als die Ausnahme, sagte ein Sprecher auf BR24-Anfrage. Das Wetter ändere sich dann oft von Gemeinde zu Gemeinde, das könne niemand vorhersagen.

Frust bei Wetterdiensten über schlechte Prognosen

Deutlich kritischer sieht das BR-Meteorologe Michael Sachweh. Er spricht von einem Versagen der Wettermodellierungen, "über das sicher noch lange diskutiert werden dürfte". Kollegen auch beim deutschen und österreichischen Wetterdienst seien über den Prognose-Erfolg selten so gefrustet gewesen.

Südbayern steche da als "prognostisches Waterloo" ganz besonders heraus, so Sachweh: "Anstatt der erwarteten extremen Stauwetterlage am Alpenrand servierte die Wirklichkeit einen schwer vorhersagbaren Fleckerlteppich aus wenig Regen und gewaltigen Jahrhundertfluten. Besonders die teils über 100 Liter pro Quadratmeter an der oberen Donau hatte kein Modell vorhergesehen."

Wettermodelle werden nicht stündlich neu berechnet

Der BR-Meteorologe sieht das Problem vor allem auf technischer Seite: In den USA würden bereits seit Jahren Wettermodelle genutzt, die die Lage stündlich komplett neu berechnen. In Deutschland findet das ihm zufolge nur alle drei bis sechs Stunden statt, bessere Programme sind erst in der Entwicklung.

Deutscher Wetterdienst rechtfertigt sich

Beim Deutschen Wetterdienst sieht man keinen Grund für Selbstkritik. Seit Donnerstag habe man die Situation und alle Unsicherheiten der Prognosen dargelegt, so der Sprecher.

Auch das letztlich eingetretene Szenario sei von Anfang zur Debatte gestanden, habe sich aber erst in den Frühstunden des Freitags als das wahrscheinlichste herausgestellt. Deswegen sei die Unwetterwarnung dann nach Norden und Westen ausgedehnt worden.

Traunstein will sich nicht über schlechte Prognose beschweren

Auch die Stadtverwaltung in Traunstein will sich nicht über die Ungenauigkeit der Prognosen beschweren. Eine Sprecherin verweist auf BR24-Anfrage auf das Motto, das die zweite Bürgermeisterin Burgi Mörtl-Körner schon am Freitag ausgegeben habe: "Wir hoffen alle, dass es nicht so schlimm wird, aber lieber sind wir gut vorbereitet und für den Hochwasser-Fall gerüstet."