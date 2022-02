Bloß keine roten Rosen – Ines Procter zum Valentinstag

Eines weiß Ines Procter ganz sicher: "Bloß keine roten Rosen! Des mit derer Liebe is ja scho lang rum" Wer ihre Auftritte bei Fastnacht in Franken kennt, weiß, dass der Mann der Fränkischen Putzfrau nicht viel zu lachen hat – im Gegensatz zum Publikum. Trotzdem sucht sie zum Valentinstag was passendes für ihn.

Auf die Farbe kommt es an

Durch die Blume kann man ja viel sagen. Oft reicht die passende Farbe. Rot für die Liebe scheidet bei Ines also schon mal aus. Wäre noch gelb für die Eifersucht, grün für die Hoffnung, oder "orange für das schlechte Gewissen?", fragt Floristin Conny Reim. Aber Ines Procter winkt dankend ab. Die meisten Kunden sind da leichter zufrieden zu stellen.

Rote Rosen sind immer noch der Klassiker

Vor allem jüngere Leute kaufen wieder verstärkt Blumen zum Valentinstag. Und dann muss es meistens ganz klassisch die rote Rose, das Symbol für die Liebe sein, weiß Floristin Conny Reim. Ältere dagegen verschenken auch gerne mal einen bunten Frühlingsstrauß. Sie sehen das pragmatisch und wissen, dass rote Rosen an diesem Tag besonders teuer sind.

Energiekosten lassen Blumenpreise explodieren

Dass die Blumenpreise gerade besonders hoch sind, liege übrigens nicht daran, dass sich die Blumenläden bereichern wollen, betont die Floristin Reim. Schuld seien vor allem die hohen Energiekosten. Manche Gewächshäuser in Holland seien derzeit sogar ganz geschlossen.

Kaktus und hängende Köpfe für Ines Procter

Die Fränkische Putzfraa zumindest hat damit erst mal kein Problem. Sie entscheidet sich am Ende für einen richtig schönen großen Kaktus – einen sogenannten Schwiegermuttersitz – denn einen Sessel wollte sie ihrem Mann sowieso schon lange kaufen, das wären dann gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Und dann bestellt sie noch einen übrig gebliebenen älteren Strauß, gern auch mit hängenden Köpfen, denn auch das habe ja eine Aussage. Und im Vorbeigehen fragt sie noch kurz eine Dame: "machen Sie eigentlich was romantisches am Valentinstag oder verbringen sie den mit ihrem Partner?"

Ines Procters Lieblingsblume

Doch wie ist das eigentlich mit der "echten" Ines Procter? Welche Blumen gefallen ihr denn am besten? Die Antwort kommt wie aus der Pistole geschossen: "Schwertlilien". Das seien tatsächlich ihre Lieblingsblumen. "Weil da eine Waffe drin steckt", lacht sie und ist vielleicht doch schon wieder in ihrer Rolle.