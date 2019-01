25.01.2019, 13:28 Uhr

Blombergbahn macht am Wochenende wieder auf

Schneebruchgefahr an den Bäumen hat den Ski- und Rodelbetrieb am Blomberg bei Bad Tölz in den vergangenen Tagen unmöglich gemacht. Nach fast drei Wochen Stillstand nimmt die Blombergbahn am Samstag den Betrieb wieder auf.