Blog zu Dreharbeiten "1806: Die Nürnberg-Saga"

Beim Eierkuchen-Aufstand zählt jedes Detail

Warum fühlen sich viele Franken nicht als Bayern? Woher kommt die fortwährende Fehde zwischen den beiden Regionen? Und warum sehen viele Nürnbergerinnen und Nürnberger lieber den Frankenrechen auf der Kaiserburg wehen als die bayerische Flagge? Diese Fragen soll "1806: Die Nürnberg-Saga" klären. Der Doku-Dreiteiler schildert, wie die ehemals freie Reichsstadt Nürnberg bayerisch wurde - und die Geschehnisse für die Bewohnerinnen und Bewohner zu einem Trauma, das bis heute andauert.

Ein wütender Mob im Fackelschein

"Kamera läuft" ruft der Regisseur. Dann ist es für einen Moment still in der kleinen Gasse. Ein schwacher Schein brennender Fackeln zuckt durch die Nacht. Plötzlich wird es laut. Ein Dutzend aufgebrachte Bürgerinnen und Bürger stürmen auf das kleine Haus zu, eine Bäckerei. "Her mit den Eierkuchen", brüllen sie. Die Stimmung ist aggressiv. Dann wirft der wütende Mob eine Fensterscheibe ein. "Und jetzt nochmal die andere Perspektive" - nach etlichen Versuchen ist der Regisseur zufrieden. Der sogenannte "Eierkuchen-Aufstand", bei dem die immer ärmere Nürnberger Bevölkerung auf ihre Milchbrötchen pocht, ist keine Schlüsselszene des Doku-Dramas. Aber sie zeigt, wie brüchig das Miteinander im ehemals so strahlenden Nürnberg Ende des 18. Jahrhunderts geworden ist.

Feilen an kleinen Details

Szenenwechsel. Mit goldgesäumtem Mantel, Dreispitz-Hut auf dem Kopf und einer Laterne in der Hand steht Andreas Leopold Schadt in einer engen Gasse und wartet. Im Doku-Drama spielt er Paul Wolfgang Merkel, einen einflussreichen Nürnberger Kaufmann.

Doch bevor die Dreharbeiten für die Szene beginnen, umschwirrt das Filmteam den Schauspieler regelrecht. Es sind unzählige Kleinigkeiten, auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter achten. Die Hand mit Laterne mit der brennenden Kerze etwas weiter nach oben. Bitte ein paar Schritte nach vorn. Nein, doch wieder zurück, damit der Blitzableiter an der Hauswand nicht im Bild zu sehen ist. Und die Flugblätter, die in der Szene vor dem verdutzt guckenden Paul Wolfgang Merkel auf dem Boden liegen, die müssen noch ein paar Zentimeter nach links.

Wer sie Szene beobachtet merkt schnell: es wird nichts dem Zufall überlassen. Beim Dreh für einen Doku-Dreiteiler, der so nah wie möglich dran ist an den echten historischen Ereignissen Nürnbergs um das Jahr 1806.