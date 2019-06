vor 29 Minuten

Blockabfertigung: Über 20 Kilometer Stau auf der Inntalautobahn

Die Blockabfertigung von Lastwagen führt wieder einmal zu kilometerlangen Staus auf der Inntalautobahn in Richtung Süden. Auch die Sperrung der Landstraßen um Tirol tritt am Wochenende wieder in Kraft.