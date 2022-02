Ende der Tiroler Blockabfertigung in Sicht?

Freie Fahrt durch Tirol, Stau in Bayern

Bei der Blockabfertigung lässt Tirol maximal 250 Lkw pro Stunde über die Grenze. Bedeutet: Freie Fahrt durch Tirol. Stundenlanger Stau in Bayern. Die Motoren brummen weiter - im Winter läuft die Standheizung, im Sommer die Klimaanlage. Umweltfreundlich ist das nicht. Warum also machen das die Tiroler?

Ingrid Felipe (Grüne) ist stellvertretende Regierungschefin von Tirol und für Verkehr zuständig. Die Inntalautobahn sei überlastet. Es sei ihre Aufgabe als Verantwortungsträgerin in Tirol, dafür zu sorgen, dass überhaupt noch etwas fließt, sagt sie im Interview mit BR24. "Deshalb müssen wir uns dieser Notwehrmaßnahmen bedienen."

Wird die Inntalautobahn für Lkw-Fahrer teurer?

Lange schien der bayerisch-österreichische Grenzstreit unlösbar. Doch neuerdings zeigt sich der bayerische Ministerpräsident Markus Söder offen für eine höhere Lkw-Maut auf der Brenner–Route auf deutscher Seite, also auf der Inntalautobahn. Vor drei Wochen schlägt Söder in einem Brief an Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) vor, die Lkw-Mautsätze auf der deutschen Autobahn so zu erhöhen, "dass der bisherige weiträumige Ausweichverkehr auf der Brenner-Route vermieden wird."

Gleiches solle dabei aber auch für die österreichischen Autobahnen gelten. Wie kürzlich eine Studie gezeigt hat: Viele Lkw-Fahrer nehmen sogar einen Umweg in Kauf, um über den Brenner zu fahren - weil die Strecke deutlich günstiger ist als etwa der Weg durch die Schweiz. Je teurer die Route, desto weniger Verkehr, so das Kalkül. Was sagt Tirol? Ingrid Felipe von der Tiroler Landesregierung sagt gegenüber BR24: "Wenn wir bessere Instrumente, und eine solche höhere Maut ist ein besseres Instrument, haben, können wir bestimmt von den Notwehrmaßnahmen Abstand nehmen." Damit ist klar, der Konflikt könnte mittels einer höheren Lkw-Maut auf deutscher und österreichischer Seite beendet werden.

Ministerium legt sich nicht fest, auf der Schiene geht nichts voran

Doch die Lkw-Maut ist Bundesangelegenheit. Der Ball liegt im Feld von Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP. Auf Anfrage von BR24 heißt es: "Der Minister führt mit Blick auf die Blockabfertigungen Gespräche mit Österreich und strebt eine einvernehmliche Lösung an." Wissings Ministerium legt sich in der Frage einer höheren Lkw-Maut aber noch nicht fest: "Durch die Aufschläge soll eine Verkehrsverlagerung bewirkt werden. Ob und auf welchen Streckenabschnitten hiervon Gebrauch gemacht werden könnte, wird derzeit noch geprüft", schreibt das Bundesverkehrsministerium.

Und dann war da ja noch die Idee: Mehr Verkehr auf die Schiene. Seit Jahren bauen Italien und Österreich bereits am Brennerbasistunnel. Doch der Nordzulauf aus Deutschland kommt nur schleppend voran - also die Schienenstrecke, die durch Bayern zum Beginn des Tunnels hinführen soll. Der Bundestag stimmt erst 2025 darüber ab.

Truckerin Scheib: "Ich kann hier nicht raus, ich bin hier gefangen."

Zurück zu Lkw-Fahrerin Christina Scheib. Es ist 8 Uhr. Mittlerweile hat sie gut zwei Stunden Blockabfertigung hinter sich. Immer mal wieder schafft sie eine kleine Strecke, kommt dann aber wieder zum Stehen. Einfach mal aussteigen, um auf die Toilette zu gehen, ist verboten, zu gefährlich. Deshalb: Wenig trinken, stundenlang.

"Jetzt geht's gerade noch, aber ich merke schon, dass der Tee von heute Früh wieder raus will", sagt Scheib. "Das ist genau das, was unsere Umstände so schrecklich macht. Ich muss mir überlegen in der Früh: Trinke ich was, trinke ich nichts? Esse ich was? Ich kann hier nicht raus, ich bin hier gefangen."

Ziel erreicht nach fünf Stunden Blockabfertigung

Erst um kurz nach 11 Uhr geht es endlich voran. Christina Scheib befindet sich jetzt in der Lkw-Gruppe, die nach Tirol einreisen darf. Sie ist zu spät dran, aber die Blockabfertigung hat sie nun hinter sich gelassen. Sie trommelt aufs Lenkrad. "Wir haben’s geschafft! Fünf Stunden! Fünf Stunden! Wahnsinn."

Geplant war die Ankunft um 10 Uhr; jetzt ist sie gut eine Stunde zu spät. Die Fracht kann sie aber noch abladen. Glück gehabt, Auftrag erfüllt. "Für mich ist aber jede Stunde, die ich da im Stau stehe, einfach zu viel", sagt Scheib nach Stunden im Stau. Solange der politische Streit um die Brennerroute ungelöst bleibt, solange bleibt die Brennerroute für sie ein Risiko - fürs Geschäft und die Nerven. Der Rückweg hat übrigens nur gut eine Stunde gedauert.