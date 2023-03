Brennerautobahn: Digitale Lösung soll Blockabfertigung vermeiden

Bayern will gemeinsam mit Tirol und Südtirol ein Konzept erarbeiten, um Bewegung in das Thema "Blockabfertigungen" an der Grenze bei Kiefersfelden zu bringen. Das kündigte der bayerische Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) in einer Pressemitteilung an.

Die Idee: eine digitale Verkehrssteuerung. Digitale Slots, also Zeitkorridore, könnten den Verkehr flüssig halten. Speditionen würden dabei die Slots für ihre Lkw, die über den Brenner fahren, im Vorfeld buchen.

Keine rechtlichen Hürden in Sicht

Südtirol hat dazu eine Machbarkeitsstudie unter dem Titel "Brenner Digital Green Corridor" erstellen lassen – die Ergebnisse wurden bereits im Dezember vorgestellt. Rechtliche Hürden gibt es demnach nicht. Einrichten müssten ein solches System die Mitgliedsstaaten.

Eine Arbeitsgruppe treffe sich bereits regelmäßig. Nicht zuletzt soll damit Überzeugungsarbeit bei den jeweiligen Bundesregierungen in Berlin, Wien und Rom geleistet werden, so der Tiroler Verkehrslandesrat Rene Zumtobel.

Slot-System als Alternative zu Maßnahmen wie Blockabfertigung

Er und auch Verkehrsminister Bernreiter erwarten sich von einem Slot-System auch eine wesentliche Verbesserung für die Wirtschaft, die damit eine bessere Planbarkeit bekomme. "Ein digitales Slot-System wäre eine echte Alternative zu Maßnahmen wie der Blockabfertigung", so der bayerische Minister in einer Pressemitteilung.