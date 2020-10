BLLV Oberpfalz: Lieber Distanzunterricht statt längerer Ferien

Mehrere Politiker hatten eine Verlängerung der Winterferien auf bis zu vier Wochen vorgeschlagen, damit Schülerinnen und Schüler wegen des ständigen Lüftens nicht in kalten Klassenzimmern frieren müssen. Die Oberpfälzer Bezirksvorsitzende des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands (BLLV), Katja Meidenbauer, sieht eine solch lange Unterrichtspause kritisch. Sie würde eine andere Lösung vorziehen, wenn der Gesundheitsschutz in den Schulen nicht mehr gewährleistet werden kann: Distanzunterricht.

Vorbereitet auf Distanzunterricht

"Wir wären darauf vorbereitet", sagte die BLLV-Funktionärin zum BR. Priorität müsse haben, die Schülerinnen und Schüler zu unterrichten - am besten im Präsenzunterricht, notfalls mit Maske, so Meidenbauer. Funktioniert das nicht mehr, ist aus ihrer Sicht ein Distanzunterricht immer noch besser als mehrere Wochen ohne Schule. Im Winter seien die Kinder ohnehin nicht so draußen wie im Sommer. "Das Problem würde nur nach hinten verschoben", so Meidenbauer über den Vorschlag, die Weihnachtsferien zu verlängern.

Wenn im Unterricht die Maske aufbleiben muss - was Landkreise derzeit bei vielen Neuinfektionen oft anordnen - sei das "natürlich schon anstrengend", berichtet Meidenbauer. Brillenträgern würden zum Beispiel die Gläser anlaufen.

Krank durch Dauerlüften

Das Kultusministerium setzt bislang noch auf ständiges Lüften, um die Infektionsgefahr im Klassenzimmer zu senken. "Natürlich werden da Lehrer und Schüler schneller krank", klagt Meidenbauer. Die Kinder müssten sich laufend an- und ausziehen, das koste Zeit und unterbreche immer kurz den Unterricht.