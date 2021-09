BLLV: Lehrermangel trotz 100.000 Lehrkräften in Bayern

Als Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in einem Facebook-Eintrag zum Schuljahresbeginn schrieb: "Rekord: Erstmals gibt es in Bayern über 100.000 Lehrkräfte im Schuldienst des Freistaats", kann man sich vorstellen, dass die Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnen Verbands (BLLV), Simone Fleischmann, vielleicht die Augen gen Himmel rollte. Denn sie sieht die nackte Zahl differenzierter.

Eklatanter Mangel an Grund- und Hauptschullehrern

"Viele Lehrer heißt noch nicht, dass jedes Kind auch individuell gefördert wird", sagt Simone Fleischmann im Interview mit dem BR, "und darum geht es doch." Die Erwartungshaltung an die Qualität der Bildung müsse gesenkt werden, so die BLLV-Präsidentin. Vor allem in Grund- und Mittelschulen hake es. Der Mangel an voll ausgebildeten Vollzeit-Pädagogen sei "eklatant", sagt Fleischmann nicht zum ersten Mal. Außerdem steigt seit Jahren die Zahl der Grundschüler kontinuierlich. 450.000 sind es in diesem Schuljahr und damit etwa 8.000 mehr als im zurückliegenden.

Kultusministerium wirbt um Quereinsteiger

Den 1,6 Millionen Schülerinnen und Schülern in Bayern stehen rund 100.000 Lehrkräfte gegenüber. Es handelt sich allerdings nicht bei allen um pädagogisch ausgebildete Vollzeitlehrer. "Wir haben so viele Teilzeitkolleginnen und –kollegen, wir haben viele Lehrerinnen und Lehrer, die nicht oder noch nicht ein ganzer Lehrer sind. Wir stopfen Löcher mit Lehrern, die keine sind", sagt Fleischmann und spielt damit auch auf die sogenannten Quereinsteiger an. Eine Sondermaßnahme des Kultusministeriums ermöglicht Bewerbern mit Uni-Abschluss, die keine erste Staatsprüfung abgelegt haben, unter gewissen Bedingungen den Einstieg ins Referendariat.

Immer weniger Schüler pro Lehrer

Das Wort Lehrermangel hört man im Kultusministerium nicht gern. Kultusminister Michael Piazolo (FW) verweist stattdessen auf die verbesserte Schüler-Lehrer-Relation. Das ist die Anzahl der Schüler, die von einem Lehrer unterrichtet werden – nicht zu verwechseln mit der Klassenstärke. Sie liegt in diesem Schuljahr bei 16,7 und ist in den vergangenen zehn Jahren um etwa zwei gesunken. Aussagekräftiger für die Bildungsqualität im Klassenzimmer allerdings ist der Indikator "Schüler pro Klasse". Und hier steht Bayern beim Vergleich der Höchstgrenzen mit denen anderer Bundesländer nicht gut da.

Große Klassen als Hindernis für individuelle Förderung

Im zurückliegenden Schuljahr bestand eine Grundschulklasse in Bayern durchschnittlich aus 21,2 Kindern. Für das aktuelle Schuljahr liegen noch keine Zahlen vor. Laut Minister Piazolo werden sie sich aber nicht deutlich verändern. Maximal darf eine Grundschulklasse aus 28 Kindern bestehen. Eine Grenze, die für Simone Fleischmann zu hoch angesetzt ist. "Umso größer die Klasse, umso weniger Energie habe ich als Lehrer für das einzelne Kind", betont sie.

33 Schülerinnen und Schüler in Realschul- und Gymnasialklassen

Das Problem macht aber auch vor weiterführenden Schularten nicht Halt. Als Beispiel nennt Fleischmann eine achte Klasse einer Mittelschule mit 27 Schülern. "Das ist verhängnisvoll für den Bildungserfolg der Kinder", urteilt die BLLV-Präsidentin. Kein anderes Bundesland erlaubt so viele Schüler in einer Klasse wie Bayern. In Realschulen und Gymnasien liegt die mögliche Höchstzahl pro Klasse bei 33 Schülern. Tatsächlich lag die Klassenstärke bei diesen beiden Schularten im vergangenen Schuljahr bei 25,3. In Mittelschulen sind 30 Kinder erlaubt, die durchschnittliche Klassenstärke betrug zuletzt 19,6.

Neun Schulklassen im Landkreis Hof aufgelöst

Wenn eine Klasse zu wenige Schüler hat – mindestens 15 müssen es sein – kann diese Klasse aufgelöst werden, um Lehrerstunden einzusparen. Das Kultusministerium erhebt nicht, wie viele Schulklassen davon betroffen sind. Mehrere aktuelle Fälle aus Oberfranken belegen aber, dass ein Zusammenlegen mehrerer Klassen über die Sommerferien keine Ausnahme ist: Allein im Landkreis Hof sind in diesem Schuljahr neun Klassen an Grund- und Mittelschulen nicht mehr gebildet worden.

Schule soll zu Schülern passen

Die Schüler einer dieser aufgelösten Klassen aus der Grundschule Münchberg besuchen nun ihre drei ehemaligen Parallelklassen. Es handelte sich um eine relativ kleine Kooperationsklasse aus 16 Kindern mit und ohne erhöhten Förderbedarf. Die Folgen: Eine gute Klassengemeinschaft wurde zerstört, Kinder und Eltern sind frustriert. Alle drei neu gebildeten Klassen sind nun mit jeweils 26 Schülerinnen und Schülern deutlich größer als vorher. Eine Mutter sagte im BR-Interview: "Und das in einer vierten Klasse, in welcher sowieso ein enormer Druck auf den Kindern lastet." BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann schmerzt dieser Ablauf. Für sie müssen nicht die Schüler zur Schule passen, sondern die Schule zu den Kindern.

"Werden Sie Lehrer - wir brauchen Sie!"

Kultusminister Michael Piazolo ist zuversichtlich, dass sich die Situation an den Grund- und Hauptschulen in den kommenden Jahren verbessern wird. Ein Maßnahmenpaket seines Ministeriums enthält neben den Möglichkeiten für Quereinsteiger auch Angebote für Realschul- und Gymnasiallehrer ohne Anstellung, sich für Stellen an Grund- oder Mittelschulen zu qualifizieren. An Realschulen und Gymnasien besteht laut Piazolo ein gewisser Überhang an Lehrern. Zudem wurden knapp 1.000 neue Studienplätze für das Grundschullehramt geschaffen. Piazolo setzt auch auf Werbung und ruft junge Menschen in der Kampagne "Zukunft prägen" auf: "Werden Sie Lehrer – wir brauchen Sie."

125 Lehrkräfte aus Oberfranken in oberbayerischen Schulen

In Oberfranken kämpfen Lehrerinnen und Lehrer unterdessen mit einem weiteren Problem: Ihnen droht ein Einsatz in Oberbayern. 125 Pädagogen hat es in diesem Schuljahr getroffen, 30 weiteren wurde der Antrag auf Rückkehr aus Oberbayern nach Oberfranken wiederum genehmigt. "Es geht um Gerechtigkeit für Schüler in ganz Bayern", schreibt ein Sprecher des Kultusministeriums auf BR-Anfrage. Der Hintergrund: In Oberbayern steigen die Schülerzahlen, während sie in Oberfranken zurückgehen.