BLLV kritisiert Lehrermangel - Kultusminister widerspricht

Drei Wochen nach Schuljahresbeginn hat der BLLV heute seine Zahlen zum Lehrermangel vorgelegt. Die Aussage der Staatsregierung, es gebe in Bayern so viele Lehrer wie nie zuvor, sind für den Lehrerverband reine Augenwischerei. Allein die Köpfe zusammenzuzählen reiche nicht, sagt BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann.

Nur noch ein "Kartenhaus"

Fleischmann hat viele Beispiele parat, was an den Schulen nicht gut läuft. Grundschulklassen, die keine feste Klassenleitung mehr haben. Mittelschulklassen, die nach der Corona-Pandemie zusammengelegt werden und Schulen, die nur noch zur Hälfte mit ausgebildeten Lehrern arbeiten. Für die BLLV-Präsidentin sind das alles Beweise dafür, dass die Schulpolitik des Freistaats nicht funktioniert. Sie spricht von einem "Kartenhaus, das demnächst zusammenbricht".

Gerade jetzt, nach der langen Zeit des Distanz-Unterrichts, hält Fleischmann es für besonders wichtig, Kinder individuell zu fördern. Das sei aber nicht möglich, wenn Klassen zusammengelegt würden. "Da wird aus zwei Klassen mit 14 Schülern eine mit 28 Schülern gemacht. Das passt rein, aber die Kinder brauchen was ganz anderes", so Fleischmann. Dazu kommt, dass ein Großteil der mobilen Reserven bereits fest an Schulen eingeplant seien. Viele Einrichtungen hätten keine Stunden mehr übrig für AG oder Förderstunden.

An manchen Schulen ist nur Hälfte der Lehrer ausgebildet

Die Staatsregierung argumentiere, noch nie habe es so viele Lehrer in Bayern gegeben wie jetzt. "Besser es steht ein Mensch vor der Klasse als gar keiner. Aber WER steht vor der Klasse?", fragt Fleischmann. Da stünden Ergotherpeuten, Opernsänger, diplomierte Ethnologen - alles tolle Menschen, aber keine ausgebildeten Lehrer. An manchen Schule gibt es laut der Verbandspräsidentin nur noch 50 Prozent tatsächlich ausgebildete Lehrer. Um guten Unterricht anbieten zu können, brauche es gut ausgebildete Lehrer. Die gebe es aber nur, wenn Bezahlung und Arbeitsbedingungen stimmen. Davon sei Bayern aktuell weit entfernt, sagt Fleischmann.

Kultusministerium: "Realität sieht anders aus"

Das Kultusministerium reagierte umgehend auf die Kritik des BLLV. Erstmals in seiner Geschichte habe der Freistaat die Schwelle von 100.000 Lehrerinnen und Lehrern überschritten. Und auf die Kritik des BLLV, viele Schulleitungsstellen an Grund- und Mittelschulen seien nicht besetzt, konterte Kultusminister Michael Piazolo: Im vergangenen Schuljahr habe man weniger als ein Prozent der Stellen nicht vergeben. Und auch bei den Klassengrößen sehe die Realität anders aus. Die Klassengrößen seien stabil. Sie lägen bei 21,2 Schülern an der Grundschule und bei 19,6 an der Mittelschule.