vor etwa einer Stunde

Blitzschnee in Mittelfranken: Über 100 Lkw stecken auf A6 fest

Nach starkem Schneefall in Mittelfranken sind in der vergangenen Nacht über 100 Lastwagen auf der A6 stecken geblieben. Das Technische Hilfswerk musste die Brummis zum Teil befreien. In ganz Mittelfranken meldete die Polizei 73 Schnee-Unfälle.