Blitzschlag in Storchennest: Hammelburger Jungstörche nun flügge

Die drei Jungstörche von Hammelburg, die Mitte Mai geboren worden sind, können mittlerweile fliegen. Der Blitz, der Ende Juni in das Storchennest eingeschlagen war, hatte die Storchenmutter Adele getötet. Vom Storchenvater Jakob fehlt bis heute jede Spur. Ende Juli wagte das älteste Storchenjunge seine ersten Flugversuche, wenige Tage später hoben auch seine beiden Storchengeschwister das erste Mal aus dem Nest ab. Ihr Flug-Radius vergrößerte sich zunehmend, sodass sie mittlerweile die Saalewiesen erreichen. Hier suchen sie tagsüber nach Futter. Im Nest auf dem Mönchsturm an der Stadtmauer sind sie deshalb nur noch selten zu sehen.

Fütterung von Hand durch Hammelburger Helfer

Weil die drei Jungstörche zu dem Zeitpunkt, als der Blitz einschlug, selbst noch nicht fliegen und auf Nahrungssuche gehen konnten, hatte eine Gruppe aus zwölf Hammelburgern die drei Storchenkinder täglich gefüttert. Dafür wurden Wasser, Mäuse, Fische oder Küken mit einer Konstruktion über die Dachluke des Turms in das Nest gekippt. Doch seit Anfang August füttert das Team nicht mehr.

Wichtige Rückkehr zum Wildtierzustand

Die Agrarbiologin und zweite Bürgermeisterin von Hammelburg, Elisabeth Assmann, sagt: "Wir wollen einfach nicht, dass sich die Tiere daran gewöhnen und immer das Nest als Nahrungsquelle sehen. Sie sollen sich das jetzt selbst suchen – das ist ganz wichtig, dass sie sich jetzt wieder in den natürlichen Wildtierzustand begeben." Die schrittweise Minderung der Futtermenge habe zudem dazu geführt, dass die Jungvögel aus Hunger zum Flug abgehoben sind. Das Fliegen ist den Störchen wie allen Vögeln angeboren.

Nächste Herausforderung: der lange Flug in den Süden

Ebenso angeboren ist der Storchenzug in den Süden. Störche machen sich für gewöhnlich Mitte August auf den Weg in ihr Winterquartier, die Jungstiere etwas später. Die drei Hammelburger Jungstörche haben sich bereits vier Störchen aus dem nahegelegenen Westheim angeschlossen. Assmann hofft, dass sie mit den beiden Jungvögeln gemeinsam in den Süden aufbrechen. Die Agrarbiologin sagt: "Auch der Storchenzug ist angeboren. Störche sammeln für ihren Flug in den Süden und wir hoffen, dass die Störche dann mitfliegen."

Vielleicht Rückkehr in einigen Jahren

Die Jungstörche werden jetzt einige Jahre nicht nach Hammelburg zurückkehren. Wenn sie in etwa vier Jahren geschlechtsreif sind, kann es aber gut sein, dass sie wiederkommen, um selbst auf dem Mönchsturm zu brüten. Denn Störche sind standorttreu. Andere Altstörche können aber auch schon im nächsten Jahr nach Hammelburg kommen. Assmann sagt: "Die Wahrscheinlichkeit, dass sich nächstes Jahr Altstörche hier wiederfinden, um das Nest zu begutachten und eine Familie zu gründen, ist eigentlich sehr hoch."