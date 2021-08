Blitzschlag im Freilichtmuseum Glentleiten: Stadel brennt nieder

Ein greller Blitz, ein lauter Knall - und das über hundert Jahre alte Holz eines historischen Stadels stand in Flammen. Darin gelagertes Heu und Stroh fachten das Feuer weiter an. Die Betriebsfeuerwehr des Freilichtmuseums Glentleiten im Landkreis Garmisch-Partenkirchen war sofort zur Stelle.

Die Feuerwehr konnte den Stadel, der ursprünglich in Kerschlach im Landkreis Weilheim-Schongau gestanden hatte, aber nicht mehr retten. Stattdessen konzentrierten sich die Feuerwehrleute auf das direkt daneben stehende historische Gebäude – ein Anwesen aus dem 17. Jahrhundert.

Feuerwehr rettet jahrhundertealtes Hauptgebäude

Die Betriebsfeuerwehr bekam innerhalb kürzester Zeit Unterstützung von den umliegenden Feuerwehren. Mit vereinten Kräften konnten die rund 80 Einsatzkräfte die Flammen löschen. Die Außenfassade und das Holz des mehr als 360 Jahre alten Hauptgebäudes wurden von den Flammen in Mitleidenschaft gezogen. Ins Innere drang das Feuer aber nicht.

Historisches Ensemble zerstört

Melanie Bauer, Pressesprecherin des Freilichtmuseums, lobte im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk das schnelle Eingreifen der Feuerwehren. Jedoch sei derzeit das ganze Ausmaß des Schadens noch nicht abschätzbar.

Das historische Ensemble aus Kerschlach sei durch den abgebrannten Heustadel zerstört worden. Für das Freilichtmuseum ein schwerer Verlust, so Bauer. Schließlich handele es sich um das erste komplette Ensemble, das an der Glentleiten aufgebaut worden war. Im Lauf des Montags sollen die Schäden am Hauptgebäude begutachtet werden.