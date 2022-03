Blitzmarathon: Raser mit Drogen im Gepäck unterwegs

Obwohl beim diesjährigen Blitzmarathon alle Standorte der Messstellen vom Bayerischen Innenministerium bekannt gegeben wurden, fuhren der Polizei in Mittelfranken dennoch rund 1.000 Raser in die Fotofalle.

133 Messstellen beim Blitzmarathon in Mittelfranken

Von gestrigen Donnerstag bis in den heutigen Freitag hat die mittelfränkische Polizei 994 Mal die zu hohe Geschwindigkeit von Verkehrsteilnehmern beanstanden müssen. Gemessen wurde 24 Stunden lang an insgesamt 133 Messstellen in ganz Mittelfranken. Auf die Fahrerinnen und Fahrer kämen nun Verwarn- beziehungsweise Bußgelder zu, so die Polizei. Mit noch mehr Konsequenzen muss laut mittelfränkischer Polizei ein 37-jähriger Autofahrer rechnen.

Raser mit Drogen im Gepäck unterwegs

Er war in der Nacht auf der A9 im Bereich des Hienbergs im Nürnberger Land mit 178 Kilometern pro Stunde unterwegs. Erlaubt sind an dieser Stelle 100 km/h. Die Beamten stoppten den Mann am Autohof in Schnaittach. Dabei stellte sich nach Angaben der Polizei heraus, dass er außerdem unter Drogeneinfluss stand und geringe Mengen an Marihuana mit sich führte. Neben einem Bußgeld, zwei Punkten im Verkehrszentralregister und einem dreimonatigen Fahrverbot erwarten den 37-Jährigen auch strafrechtliche Ermittlungen.