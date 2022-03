Blitzmarathon: Laserpistole als Erziehungsmittel

Polizeihauptmeisterin Rebecca Daubner von der Verkehrspolizei in Kempten schaut durch die Laserpistole, visiert ein dunkles Fahrzeug an und drückt den Auslöser. Das Lasermessgerät piepst ein paar Mal kurz hintereinander und zeigt dann 84 km/h an. Erlaubt wären hier 60 Stundenkilometer. Es folgt noch der Abzug der Toleranz von drei Stundenkilometern, dann steht das Ergebnis fest: Der Autofahrer war 21 Stundenkilometer zu schnell unterwegs. Das bedeutet laut Bußgeldkatalog: 115 Euro Strafe und einen Punkt in Flensburg.

Laserpistole als Erziehungsmittel für Raser

Nicht nur die Strafe, auch die Messung mit der Laserpistole und vor allem die anschließende Kontrolle der Verkehrsteilnehmer haben einen erzieherischen Hintergrund. Laut Holger Stabik, Pressesprecher beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, werden Temposünder gleich nach der Geschwindigkeitsübertretung von der Polizei angehalten und das Vergehen geahndet. Außerdem gebe es im direkten Kontakt die Möglichkeit, zu erklären, aus welchem Grund die Messstelle an diesem Ort eingerichtet wurde und welche Gefahren der Straßenabschnitt berge.

Das sei bei Geschwindigkeitsverstößen, die zum Beispiel von einem Radargerät aus gemessen und anschließend dem Verkehrsteilnehmer Tage oder Wochen später via Post zugestellt werden, nicht möglich. Oft könnten sich die Betroffenen kaum mehr an den Vorgang erinnern.

Einsatz muss geübt werden

Verkehrspolizistin Daubner muss in jedem Fall ein reflektierendes Teil am Fahrzeug mit dem Laser treffen. "Am besten das Kennzeichen mittig", sagt sie. Dann werde der Lichtimpuls optimal zurückgeworfen und das Gerät kann die Geschwindigkeit des Fahrzeugs berechnen. Der Umgang mit der Laserpistole muss aber geübt sein, dann kann sie im Bereich von 30 Metern bis hin zu einem Kilometer Abstand eingesetzt werden.

Das Ergebnis sei dann eine Momentaufnahme, von der es auch kein Foto oder Video als Beweis gebe. Aber der Verkehrsteilnehmer könnte das Ergebnis direkt an der Laserpistole ablesen, so er das denn möchte.

120 Messstellen beim Blitzmarathon

Im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West sollten Verkehrsteilnehmer jedenfalls während des 9. Bayerischen Blitzmarathons den Fuß vom Gas nehmen. Seit Donnerstag 6 Uhr und bis Freitag 6 Uhr sind mehr als 200 Polizeibeamte und Polizeibeamtinnen im Einsatz und überwachen an über 120 Messstellen die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer - bayernweit sind es 2.200 Messstellen.

Schwerpunkt sind Landstraßen

Ein Schwerpunkt liegt dabei auf den Landstraßen. Polizeisprecher Stabik erklärte bei einem Pressetermin in Kempten, dass dort ein Drittel der Unfälle mit Schwerverletzten oder Toten aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit passieren. Außerdem wird vor Schulen, Kindergärten oder Altenheimen kontrolliert.

Blitzmarathon 2021: 500 Verkehrsteilnehmer zu schnell

Beim Blitzmarathon im vergangenen Jahr sind im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West 25.000 Fahrzeuge gemessen worden. Etwa zwei Prozent, also etwa 500 Verkehrsteilnehmer, waren auch zu schnell unterwegs. Unter anderem wurde bei Günzburg ein Motorradfahrer geblitzt, der mit 231 km/h statt der erlaubten 100 km/ unterwegs war. Damals bayernweit "trauriger Höchstwert". Dieses Jahr rechnet Stabik mit einer höheren Beanstandungsquote: Coronabedingt fanden 2021 keine Messungen mit der Laserpistole statt.