Blitzmarathon: 230 Blitzer an Oberfrankens Straßen

Am Donnerstag beginnt um 6 Uhr in ganz Bayern der 24-stündige Blitzmarathon des Innenministeriums. Auch in Oberfranken wird an etwa 230 Stellen von Ahorn bis Wunsiedel die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer überprüft. Ein Schwerpunkt soll auf den Landstraßen liegen.

109 Menschen starben im Vorjahr wegen Raserei

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sagte im Vorfeld des neunten Blitzmarathons, rund ein Viertel der Verkehrstoten im Bundesland gehe auf zu schnelles Fahren zurück. 2021 wurden bayernweit 109 Menschen bei Verkehrsunfällen, denen überhöhte Geschwindigkeit zugrunde lag, getötet. In Oberfranken haben sich 2021 insgesamt 1.912 Verkehrsunfälle aufgrund überhöhter Geschwindigkeit ereignet. Das sind gut 40 Prozent mehr Unfälle als im Vorjahr. Dabei starben fünf Menschen. Herrmann wörtlich: "Unser Blitzmarathon soll alle Verkehrsteilnehmer wachrütteln, sich unbedingt an die Tempolimits zu halten."

Bußgeld, Punkte und Fahrverbot drohen

Im Vorjahr waren der Polizei beim Blitzmarathon 384 Verkehrsteilnehmer ins Netz gegangen. Die Hälfte von ihnen erhielt einen Bußgeldbescheid, Punkte in Flensburg oder ein Fahrverbot. Negativer Spitzenreiter im Vorjahr war ein Autofahrer aus Kulmbach, der mit 184 statt erlaubter 100 Stundenkilometer unterwegs war. Bayernweit wurden mehr als 7.000 Verkehrsteilnehmer mit überhöhter Geschwindigkeit erwischt - deutlich weniger als noch vor der Corona-Pandemie.

Blitzmarathon: Alle Messstellen online

Der diesjährige Blitzmarathon endet am Freitag um 6 Uhr. Alle Messstellen sind nach Regierungsbezirken geordnet auf der Internetseite des Innenministeriums einsehbar.