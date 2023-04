Blitzmarathon in Bayern - so läuft die Aktion

In Bayern läuft seit 6 Uhr der Blitzmarathon. Er dauert 24 Stunden. Die bayerische Polizei wird dann verstärkt Geschwindigkeitskontrollen durchführen. Rund 2.000 Polizistinnen und Polizisten sowie Mitarbeiter der Gemeinden und Zweckverbände der kommunalen Verkehrsüberwachung sind dafür im Einsatz.

Bayern beteiligt sich damit am europaweiten "Speedmarathon", wie die Maßnahme eigentlich heißt. Sie wird dieses Jahr zum zehnten Mal vom europäischen Verkehrspolizei-Netzwerk "Roadpol" koordiniert. Neben Bayern nehmen in Deutschland neun weitere Bundesländer teil. In Nordrhein-Westfalen wird beispielsweise eine ganze Woche verstärkt geblitzt.

Wo wird in Bayern geblitzt?

In Bayern wird an rund 1.800 Stellen die Geschwindigkeit kontrolliert. Die Standorte veröffentlicht das bayerische Innenministerium auf seiner Website. Hier sind die Links zu den Messstellen in den Regionen:

Messstellen in Oberbayern

Messstellen in Niederbayern

Messstellen in Oberpfalz

Messstellen in Oberfranken

Messstellen in Mittelfranken

Messstellen in Unterfranken

Messstellen in Schwaben

Warum gibt es den Blitzmarathon?

Eine zu hohe Geschwindigkeit ist eine der Hauptursachen für Verkehrsunfälle – nach Fehlern beim Abbiegen oder Rückwärtsfahren, einer nicht beachteten Vorfahrt oder zu dichtem Auffahren. Das zeigen Daten des Statistischen Bundesamtes zu Unfällen mit Personenschaden, bei denen der Fahrer oder die Fahrerin schuld am Unfall war.

In Bayern war laut bayerischem Innenministerium eine zu hohe Geschwindigkeit die Ursache für mehr als ein Viertel aller tödlichen Verkehrsunfälle. Allein im vergangenen Jahr seien über 120 Menschen im Straßenverkehr in Bayern aufgrund von zu hoher Geschwindigkeit gestorben. Der Aktionstag soll deswegen Aufmerksamkeit schaffen. Rasen könne töten, sagt Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU): "Unser Blitzmarathon soll wachrütteln." Man mache das nicht um die Menschen zu ärgern, sondern um die Menschen zu schützen, so Herrmann im BR24live. Bayern sei auch konsequent bei der Ahndung von Geschwindigkeitsübertretungen. Insbesondere seien Fahrverbote sehr effektiv und eine nachhaltige Erinnerung. "Niemand soll sich freikaufen können", betonte der Innenminister.

Was bringt das?

Eine Studie der Universität Passau, die im vergangenen Jahr veröffentlicht wurde, kam zu dem Ergebnis, dass der Effekt eines Blitzmarathons nach dem Aktionstag verhallt. Stefan Bauernschuster ist Professor für Public Economics und einer der Studienautoren. Zu BR24 sagte er: "Wir haben gesehen, dass reine Aufklärungs- und Informationskampagnen bei Rasern nicht funktionieren."

Zusammen mit einer Kollegin hatte er Daten aus den Jahren 2011 bis 2014 ausgewertet und analysiert. Am Aktionstag selber, sagt er, sei durchaus ein Effekt zu erkennen gewesen. Die Menschen seien wegen der Kontrollen langsamer gefahren und dadurch seien die Zahl der Unfälle und die Zahl der leicht Verletzten bei Verkehrsunfällen um circa acht Prozent gesunken. "Tempolimits wirken", sagt der Ökonom, "und es wirkt, wenn Menschen Sanktionen fürchten".

Dennoch hat die bayerische Polizei im vergangenen Jahr - trotz der vorherigen Ankündigung - auch am Aktionstag zahlreiche Verstöße festgestellt. 9.756 Autofahrer fuhren zu schnell.

Bayerns Innenministerium weist Kritik an dem Aktionstag auf BR-Anfrage zurück. Der Blitzmarathon sei ein Baustein des Verkehrssicherheitsprogramms. Es sei schon ein Erfolg, wenn sich Autofahrer bewusst Gedanken über die Tempolimits auf ihrer Route machten. "Denn nicht alle Geschwindigkeitsverstöße passieren mit Vorsatz, sondern auch aus Nachlässigkeit oder unbedacht."

Darüber hinaus verweist das Ministerium darauf, dass es seit Jahren die Geschwindigkeitskontrollen intensiviert habe. Im vergangenen Jahr wurden 1,1 Millionen Geschwindigkeitsverstöße geahndet.

Wie hoch sind die Bußgelder?

Die Bußgelder richten sich nach dem geltenden Bußgeldkatalog und wurden im vergangenen Jahr erhöht. Je nach Fahrzeug und je nachdem, wo ein Autofahrer geblitzt wurde, wird es unterschiedlich teuer. Eine Übersicht hat das Bundesverkehrsministerium hier veröffentlicht.