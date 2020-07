Schrecken aller Autofahrer: Blitzer im Straßenverkehr

Radar-Mess-System

Diese Messtechnik ist in Nürnberg die älteste Technik, die derzeit im Einsatz ist. Auffällig ist die Radarsonde dabei. Eingebaut ist die Anlage in Autos, sie kann aber auch am Straßenrad aufgebaut werden. Zur genauen Messung wird eine digitale Fotographie des Fahrers erstellt. Die Technik ist so alt, dass oft bereits Ersatzteile fehlen. Für die Polizei in Bayern ist das Gerät zum Ausmustern freigegeben, denn mittlerweile steht bessere Technik zur Verfügung.

Poliscan Speed Blitzer

Hier handelt es sich um ein "mehrzielfähiges" Geschwindigkeitsmessgerät mit einem Laserscanner. Dadurch kann es mehrere Fahrspuren gleichzeitig überwachen. Auch diese Anlage kann sowohl als fester Blitzer, dem Tower, wie auch als mobile Anlage in Autos eingesetzt werden. In Nürnberg gibt es beispielsweise zwei dieser Geräte. Die Besonderheit bei dieser Anlage ist, dass sie bereits bei einem Messbereich von 50 Metern Entfernung Geschwindigkeitsüberschreitungen feststellen kann.