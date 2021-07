"Blitzer-Anhänger" – kaum aufgebaut und schon auf Facebook

Der neue "Blitzer-Anhänger" der oberfränkischen Polizei steht tagelang an derselben Stelle. Einmal aufgebaut, muss er nicht mehr durch die Beamten betreut werden. Er arbeitet autark, sagt Volker Fiedler, der stellvertretende Leiter der Coburger Verkehrspolizei. Aufgebaut wird er meist an Bundesstraßen mit Unfallschwerpunkten.

"Blitzer-Anhänger" von Autofahrern nicht zu übersehen

Mehr als 160.000 Euro kostet das Wunderwerk der Blitzer-Technik und liefert gestochen scharfe Fotos, auch über mehrere Fahrbahnen hinweg, so Fiedler. Der Blitzer-Anhänger ist durch seine Größe für Autofahrer sogar schneller zu erkennen als die herkömmlichen Blitzer am Straßenrand, doch Raser gehen den Beamten trotzdem zu Hauf ins Netz.

Facebook-Seite des "Blitzers" lässt Polizeibeamte schmunzeln

René Miritz ist der Chef des modernen "Super-Blitzers" bei der Verkehrspolizei in Coburg. Er verfolgt die Facebook-Seite "Blitzeranhänger Oberfranken" ganz genau und wundert sich, wie schnell ein neuer Standort hier gepostet wird. "Wir sind noch nicht einmal fünf Minuten vor Ort, und schon gibt es die ersten Berichte und Fotos, wo er steht."

"Blitzer-Anhänger" gefällt es an der B303 besonders gut

An diesem Tag baut Miritz den Anhänger an der B303 im Bereich Ahorn bei Coburg auf. Kurze Zeit später ist auf der Facebook-Seite schon zu lesen: "Nachdem es mir auf der B303 so gut gefallen hat, hab ich mir gedacht, ich stell' mich wieder hin." Hier ist Tempo 100 erlaubt, doch viele Autofahrer halten sich nicht an die Geschwindigkeit. Vor wenigen Tagen ist den Beamten hier bei einer anderen Messung ein Autofahrer mit mehr als 170 Stundenkilometern ins Netz gegangen.

Polizei rätselt: Wer steckt hinter der Facebook-Seite?

Auch bei der Social-Media Abteilung im Polizeipräsidium Oberfranken ist die Facebook-Seite bestens bekannt. Franziska Schramm aus dem Social-Media Team schmunzelt über die witzig geschriebenen Einträge: "Wir wissen nicht, wer dahintersteckt, wir finden die Seite aber sehr positiv, da es auch einen präventiven Charakter hat." Da Polizisten aber grundsätzlich neugierig sind, würde es Franziska Schramm schon interessieren, wer die flotten Sprüche schreibt. Auch die Polizei sei mit Aktionen wie dem "Blitzer-Marathon" immer wieder mit dem Thema Geschwindigkeitsmessung in den Medien. Es gehe um Prävention, nicht um Abzocke, sagt die Polizeibeamtin.

"Blitzer-Anhänger" angriffssicher und kann sich selbst löschen

Wer geblitzt wurde und glaubt, er könne das Foto aus dem Blitzer-Anhänger vernichten hat schlechte Karten. René Miritz von der Coburger Verkehrspolizei spricht von einer unzerstörbaren Einheit: "Es ist alles ummantelt mit Stahl, einbruchsicher und auch mit einer eigenen Löscheinheit ausgestattet, sollte jemand Feuer legen." Zudem werde sofort ein Alarm bei der Polizei ausgelöst und innerhalb kürzester Zeit wäre eine Streife vor Ort.

Der Blitzer-Anhänger steht für mehrere Tage am selben Ort, wird dann wieder geladen und an eine neue Stelle gefahren. Die Auswertung der Messungen läuft größtenteils digital. Bis zum Versand der Blitzer-Fotos vergehen in der Regel nur ein bis zwei Wochen.