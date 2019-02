Blitzeis in Ostbayern - schwere Unfälle bisher ausgeblieben

Etwa die Hälfte der Unfälle ereigneten sich im Stadtgebiet und im Umland von Regensburg. Die Polizei zieht daher für die Oberpfalz eine positive Zwischenbilanz. "Dass es trotz Glätte nur wenig Unfälle gegeben hat, ist erfreulich. Die Autofahrer haben sich vorbildlich verhalten."

Wasserrohrbruch, umgeknickte Bäume, Unfälle

Neben Unfällen und umgeknickten Bäumen ist es in Parkstein (Lkr. Neustadt a.d. Waldnaab) zu einem Wasserrohrbruch gekommen, wie mehrere Bürger der Polizei meldeten. Laut Polizei wurde der Schaden aber schnell behoben. In Niederbayern sei die Lage bis zum späten Abend völlig unaufällig, teilt die Polizei Niederbayern auf Nachfrage mit. Im Einsatzgebiet kam es lediglich zu einer Handvoll von Unfällen.

Zwei größere Unfälle bei Landshut und bei Rottall-Inn, bei dem eine junge Frau ums Leben kam, seien nach aktuellem Stand nicht auf Glatteis zurückzuführen, wie die verantwortlichen Dienststellen bestätigen. Laut dem Deutschen Wetterdienst gilt für große Teile Ostbayerns nach wie vor eine Unwetterwarnung vor Glatteis.

Unfallzahl hält sich trotz Glätte in Grenzen

Schwerpunkt waren vor allem am Nachmittag und Abend Stadt und Landkreis Regensburg und der Raum Weiden, generell aber gebe es seit 16 Uhr flächendeckend Eisregen in der Oberpfalz, hieß es. Angesichts der örtlich extremen Glätte halte sich die Unfallzahl im aber noch in Grenzen. Es gebe keinen signifikanten Anstieg zu sonstigen Tagen.

Kopfsteinpflaster besonders gefährlich

In Regensburg sorgt gefrierender Regen vor allem in Bereichen mit Kopfsteinpflaster – insbesondere in der Altstadt – für Probleme. Fußgänger und Radfahrer müssen extrem vorsichtig sein. Im gesamten Stadtgebiet kommt es auch bei Bussen zu Verspätungen und Ausfällen.