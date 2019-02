Blitzeis in der Ostbayern - schwere Unfälle bisher ausgeblieben

Das seit dem späten Nachmittag verstärkt auftretende Blitzeis in Ostbayern hatte in der Oberpfalz bislang noch keine schwereren Konsequenzen. Nach Auskunft der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums wurden bis 19 Uhr rund 20 Unfälle gemeldet, bei denen es aber insgesamt nur einen Leichtverletzten gab.

Unfallzahl hält sich trotz Glätte in Grenzen

Schwerpunkt waren vor allem Stadt und Landkreis Regensburg und der Raum Weiden, generell aber gebe es seit 16 Uhr flächendeckend Eisregen in der Oberpfalz, hieß es. Angesichts der örtlich extremen Glätte halte sich die Unfallzahl im aber noch in Grenzen. Es gebe keinen signifikanten Anstieg zu sonstigen Tagen.

Kopfsteinpflaster besonders gefährlich

In Regensburg sorgt gefrierender Regen vor allem in Bereichen mit Kopfsteinpflaster – insbesondere in der Altstadt – für Probleme. Fußgänger und Radfahrer müssen extrem vorsichtig sein. Im gesamten Stadtgebiet kommt es auch bei Bussen zu Verspätungen und Ausfällen. Aus Niederbayern meldete die Polizei-Einsatzzentrale am Abend noch keine Glätteunfälle.