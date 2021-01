Blitzeis-Gefahr: Oberpfälzer Winterdienste sind vorbereitet

Am Dienstagvormittag hat es bislang nur leicht geschneit, im Berufsverkehr am Morgen gab es zu keine Behinderungen in der Oberpfalz. Laut der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberpfalz sei es bis zum Vormittag (Stand 10.30 Uhr) nur zu einzelnen witterungsbedingten Unfällen gekommen. Die Räum- und Streudienste hatten sich auf mehr eingestellt.

Stadtbaumeister rechnet mit Blitzeis

Willibald Graf, der Stadtbaumeister in Velburg in der Oberpfalz, sagt aber, die Gefahr sei auch am Tag nicht vorüber. Etwa, wenn der leichte Schneefall in Schneeregen übergeht. "Der Boden ist kalt, das heißt es ist zu 100 Prozent anzunehmen, dass sich in der ersten Zeit sofort Blitzeis bilden wird." Dann werde der Winterdienst Streusalz gemischt mit Split ausbringen, so Graf.

Winterdienst seit 4 Uhr früh im Einsatz

Schon am frühen Morgen ist der Winterdienst der Stadt Velburg ausgerückt. Zwischen 4 und 5 wurden die wichtigen Strecken - Buslinien und für den Berufsverkehr - erstmals geräumt. Sollte es zu Blitzeis kommen, seien alle Fahrzeuge vorbereitet, so der Velburger Stadtbaumeister.

Bis zu zehn Zentimeter Neuschnee

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) sollen in der Oberpfalz am Dienstag zwischen fünf und zehn Zentimeter Neuschnee fallen. Die Meteorologen warnen außerdem vor Schneeglätte. Auch die Polizei mahnt, vorsichtig zu fahren: "Wenn Schnee liegt, vergessen die meisten, wie man Auto fährt", sagte ein Sprecher der Polizei.

Waldbesitzer freuen sich über Schnee

Die Waldbesitzer im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz freuen sich über den Schnee und hoffen auf noch mehr Niederschlag. Die Wälder im Oberpfälzer Jura würden stark unter der Trockenheit der letzten Monate leiden, so Alois Meier von der Waldbesitzervereinigung Parsberg. Besonders die unteren Bodenschichten seien sehr trocken.

Deswegen hofft die Waldbesitzervereinigung Parsberg auf noch mehr Regen oder Schnee, damit endlich auch wieder Wasser in die tieferen Bodenschichten sickert. Das sei vor allem für tiefwurzelnde Bäume wie die Tanne oder die Buche wichtig. Es bräuchte viel mehr Niederschlag, um die Wasserdefizite der letzten Monate auszugleichen und damit sich die Bäume Wasser-Reserven für den Frühling anlegen können.