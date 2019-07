Blitzeinschlag: Waldbrand im Lattengebirge noch abgewendet

Fußtrupps der Reichenhaller und Schneizlreuther Feuerwehr haben am Montagnachmittag im Lattengebirge im Landkreis Berchtesgadener Land einen Waldbrand in unwegsamem Gelände verhindert. Das Feuer im steilen Bergwald am Poschberg wurde vermutlich durch einen Blitz ausgelöst, der in einen Baum eingeschlagen und diesen in Brand gesetzt hatte.

Hubschrauber im Einsatz

Fußtrupps der Reichenhaller und Schneizlreuther Feuerwehr stiegen über einen alten Jagersteig und einen steilen Graben auf. Sie konnten mit Rucksackspritzen, Feuerpatschen, Pickeln und einer Motorsäge ein Ausweiten des Brandes eines verhindern. Die Besatzung eines österreichischen Transporthubschraubers brachte Löschwasser per Außenlastbehälter vom nahen Saalachsee zum Berg und löschte aus der Luft.

Weiterer Blitzeinschlag am Gaisberg

Am Gaisberg in Salzburg hatte ein Blitzeinschlag ein Wirtschaftsgebäude einer Landwirtschaft in Brand gesetzt. Tiere und Menschen konnten in Sicherheit gebracht werden. 120 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Letzte Glutnester waren am Montagabend immer noch nicht gelöscht.