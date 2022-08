Blitzeinschlag am Weißem Haus - Ehepaar kommt ums Leben

In der Nähe des Weißen Hauses ist ein Blitz eingeschlagen - mit tödlichen Folgen. Augenzeugen berichteten von einem furchterregenden Donnerschlag, die Kameras eines Lokalsenders fingen den gewaltigen Blitz ein. Zwei Frauen und zwei Männer wurden getroffen. Für zwei von ihnen kam jede Hilfe zu spät. Wie laut Feuerwehr bekannt wurde, erlagen die beiden - ein Ehepaar aus Wisconsin, beide Mitte 70 - ihren Verletzungen. Die anderen beiden Opfer sind immer noch in Lebensgefahr. Das Unglück ereignete sich am Donnerstagabend (Ortszeit).

US-Regierung äußert Mitgefühl

Offensichtlich hatten sie auf dem Lafayette-Platz nördlich des Weißen Hauses Schutz vor dem Unwetter gesucht. Dort stehen viele Bäume und eine Statue des früheren Präsidenten Andrew Jackson. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, zeigte sich erschüttert über den "tragischen Verlust von Menschenleben" und sprach den Familien ihr Beileid aus.