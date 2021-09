Blitzeinschläge und Überflutungen nach Unwetter in Oberfranken

In Teilen Oberfrankens haben in der Nacht zum Montag Unwetter und Starkregen für Blitzeinschläge und Stromausfälle gesorgt. Alleine im Raum Bayreuth und Kulmbach zählte die Integrierte Leitstelle (ILS) innerhalb von vier Stunden 50 Einsätze.

Hof und Kulmbach: Blitzeinschläge in Wohnhäuser

Neben zahlreichen überfluteten Kellern und überschwemmten Straßen kam es auch zu drei Blitzeinschlägen in Wohnhäuser: Bei den Vorfällen in der Stadt Kulmbach und in Schnarchenreuth im Landkreis Hof sei es nur zu Rauchentwicklungen an den Gebäuden gekommen. In der Stadt Hof schlug der Blitz in ein Mehrparteienhaus ein. Dabei sei der Kamin gesprengt worden, teilte ein Sprecher der ILS Hochfranken dem BR mit. Teile des Hauses flogen in der Folge auf die Straße und beschädigten geparkte Autos. Die Roonstraße nahe des Hofer Hauptbahnhofes ist deshalb bis auf Weiteres gesperrt.

Unwetter in Oberfranken: Stromausfälle in Bayreuth

Die Bewohner der von den Blitzeinschlägen betroffenen Häuser konnten inzwischen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Bis auf einen leicht verletzten Feuerwehrmann kam es bei dem Unwetter in Oberfranken zu keinen weiteren Verletzten.

Im Raum Bayreuth sorgte das Unwetter zudem für zahlreiche Stromausfälle. Wie viele Haushalte davon betroffen waren, konnten die Stadtwerke am Morgen noch nicht sagen.

In den Regionen um Coburg und Bamberg vermeldeten die zuständigen Leitstellen in der vergangenen Nacht keine unwetterbedingten Einsätze.