Blitzeinschläge und überflutete Keller in der Oberpfalz

Eine Starkregenfront hat am Mittwochabend für überschwemmte Straßen und vollgelaufene Keller in einigen Teilen der Oberpfalz gesorgt. Zwischen 18.00 Uhr und 19.30 Uhr zählte die Polizei in der Region etwa 35 wetterbedingte Einsätze, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Blitzeinschlag im Altenheim

In Grafenwöhr schlug ein Blitz in ein Seniorenheim ein. Die 65 Heimbewohner und die Angestellten blieben unverletzt. Allerdings fiel der Strom aufgrund der überhöhten Spannung für kurze Zeit aus, wie die Polizei mitteilte. Die umliegenden Feuerwehren waren mit etwa 150 Einsatzkräften vor Ort. Auch ein Rettungshubschrauber war vorsorglich angefordert worden.

In Schwandorf schlug ein Blitz in einen Dachstuhl eines Wohnhauses ein. Hier bezifferte die Polizei den entstandenen Schaden in einer ersten Schätzung auf rund 100.000 Euro. Verletzte gab es nicht.

Region Cham besonders betroffen

Besonders heftige Niederschläge wurden laut Landesamt für Umwelt in den Landkreisen Cham und Schwandorf verzeichnet. In Roding gingen 46 Liter Regen pro Quardratmeter herunter, in Nittenau wurden immerhin 45 Liter Niederschlag gemessen. Besonders heftig geregnet hat es außerdem in der Region Beratzhausen im Landkreis Regensburg und im Bereich von Velburg im Landkreis Neumarkt.

Auch heute gibt es Gewitter

Für den heutigen Donnerstag sagen die Wetterexperten weitere gewittrige Regenfälle in der Oberpfalz voraus. Diese sollen aber am Nachmittag und Abend abklingen. Für Freitag ist ein weitgehendes Ende der Regenfälle vorhergesagt.