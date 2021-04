Blitz schlägt in Bauernhof ein – zehn Rinder sterben

Zeugen beobachteten, schreibt die Polizei in ihrem Bericht, wie ein Blitz in das Dach eines Hochsilos in Eppishausen einschlug und das Silo in Brand setzte. Das Feuer breitete sich dann schnell auf den direkt angebauten Stall für die Kühe und das Jungvieh aus. Die meisten Tiere konnten noch aus dem brennenden Stall gerettet werden. Für zehn Tiere kam aber jede Hilfe zu spät.

Wohnhaus bleibt vom Feuer verschont

Die Feuerwehr konnte verhindern, dass sich der Brand vom Stall auf das angrenzende Wohnhaus ausbreitet. Durch das Feuer direkt wurde niemand verletzt, eine Person musste laut Polizei aber wegen Kreislaufproblemen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden wird auf mindestens 500.000 Euro geschätzt.