Blindgängersuche in Nürnberg-Langwasser

Je mehr in den Stadtgebieten gebaut wird, um so öfter finden Bautrupps Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg. Um nicht auf solche Blindgänger zu treffen, werden ab Montag (27.07.20) Sondierungsarbeiten in Langwasser durchgeführt.

Neubaugebiet soll in Langwasser entstehen

Die wbg errichtet in dem Baugebiet "Langwasser Z" neben dem LangwasserBad eine Wohnsiedlung mit 170 Wohneinheiten. Die Auswertung von Luftbildern ergab, dass im Zweiten Weltkrieg über diesem Gebiet Bomben abgeworfen wurden, so dass die Baufläche sondiert werden muss. Experten schätzen jedoch die Wahrscheinlichkeit, dass diese Sondierung zu einem Blindgängerfund führt, als äußerst gering ein. Die Erkundungsarbeiten beginnen werden die ganze Woche andauern. Falls ein Blindgänger gefunden werden sollte, ist geplant, ihn am Sonntag, 9. August, zu entschärfen.

Klinikum Nürnberg-Süd könnte betroffen sein

Das Klinikum Nürnberg Süd liegt nur mehrere Hundert Meter vom Baugebiet entfernt. Die Klinikleitung steht im Kontakt mit der wbg, der Feuerwehr, den Rettungsdiensten und der Kampfmittelbeseitigungsfirma. "Der Normalbetrieb ist gesichert, das gilt auch für Geburtshilfe, Notaufnahme und Intensivstationen. Es gibt zu keinem Zeitpunkt einen Aufnahmestopp, Patienten und Rettungsdienste können die Notaufnahme anfahren", betont Peter Schuh, Vorstand Personal und Patientenversorgung des Klinikums Nürnberg.

Anders als beim Klinikum Fürth wurde im Fall der Fälle eine mögliche Evakuierung nicht erwogen. Ein Notfallplan sieht bei einer Entdeckung eines Blindgängers vor, rund 90 Patienten in andere Zimmer des Klinikums zu verlegen.

Sollten erste Sondierungen den Verdacht auf einen Blindgänger erhärten, wird der Verdachtspunkt mit Übersee-Containern abgeschirmt. Damit ist das Klinikum gut geschützt. Schutzvorhänge aus Geotextilien sollen zudem die Fensterflächen abschirmen. Sie werden in den nächsten Tagen angebracht.