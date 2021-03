Blindgänger in Regensburg: 4.000 Anwohner werden evakuiert

Im Regensburger Stadtteil Kumpfmühl ist am Donnerstag bei Baggerarbeiten ein Sprengkörper aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die Fliegerbombe soll voraussichtlich am Freitag entschärft werden, wie die Polizei mitteilte. Dafür müssen voraussichtlich 4.000 Menschen ihre Wohnungen verlassen.

Entschärfung am Nachmittag

Mit Aushängen werden die Bewohner in einem Umkreis von 400 Meter darauf vorbereitet, dass sie am Freitag vorübergehend ihre Häuser verlassen müssen. In einem naheliegenden Gymnasium soll dafür eine Notunterkunft eingerichtet werden. Die Entschärfung ist der Polizei zufolge für den frühen Nachmittag geplant. Die naheliegende Autobahn A93 und der Zugverkehr sind vom Sperrradius nicht betroffen.

60 Kilogramm Sprengstoff

Bei dem Sprengkörper handelt es sich den Angaben zufolge um eine amerikanische, 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe, einen sogenannten Zerscheller. Der Kopfzünder sei intakt und enthalte noch rund 60 Kilogramm Sprengstoff.

Erst im vergangenen November war im selben Stadtteil eine 100-Kilo-Weltkriegsbombe entdeckt worden. Damals mussten keine Bewohner evakuiert werden. Weil der Zünder fehlte, konnte der Sprengkörper gefahrlos abtransportiert werden.