Blinder Syrer scheitert mit Klage gegen Abschiebung nach Spanien

Das Verwaltungsgericht Regensburg hat die Klage eines blinden Syrers gegen einen Abschiebebescheid nach Spanien abgewiesen. Wie ein Sprecher des Verwaltungsgerichts auf BR-Anfrage mitteilte, muss das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) somit kein Asylverfahren in Deutschland durchführen.

Als Blinder auf Unterstützung angewiesen

Der 27 Jahre alte Mheddin Saho könne nach der Entscheidung des Gerichts somit rechtmäßig nach Spanien abgeschoben werden, so der Gerichtssprecher. Wie die Ausländerbehörde tatsächlich mit dem Fall umgehen werde, sei aber noch unklar.

Saho hatte in seiner Klage gegen den Abschiebebescheid argumentiert, dass er als Blinder in Spanien bei weitem nicht so ein Leben führen könne wie in Deutschland. Ohne Unterstützung hätte er es in Spanien schwer, sagte er. Außerdem wolle er sein Master-Studium an der Ludwig-Maximilians-Universität München beenden.

Der 27-jährige Saho arbeitet nebenher als Übersetzer an einer Schule sowie bei der Caritas. Seit zwei Jahren lebt er bei einer Gastfamilie in Rottenburg (Landkreis Landshut).

Berufung gegen die Entscheidung wäre möglich

2019 war er über Spanien nach Deutschland gekommen. Dort stellte er auch seinen Antrag auf Asyl. Das BAMF hatte argumentiert, dass Spanien gemäß der Dublin-Verordnung für das Asylverfahren zuständig sei.

Das Verwaltungsgericht hat die Gründe für seine Entscheidung noch nicht veröffentlicht. Gegen die Entscheidung kann Saho in Berufung gehen. Dann müsste der Bayerische Verwaltungsgerichtshof über den Fall entscheiden.