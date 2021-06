Blinder Syrer kämpft gegen Abschiebung: Entscheidung diese Woche

Im Prozess um die mögliche Abschiebung eines blinden Syrers aus Rottenburg (Lkr. Landshut) nach Spanien hat das Verwaltungsgericht Regensburg am Dienstag noch keine Entscheidung verkündet. Nachdem das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) den Asylantrag des heute 27-jährigen Mheddin Saho abgelehnt hatte, reichte der vollständig blinde Saho eine Klage beim Verwaltungsgericht Regensburg ein. Sein Ziel ist es dabei, in Deutschland Asyl zu bekommen. Dafür müsste das Gericht den Abschiebebescheid des BAMF aufheben.

Angewiesen auf Unterstützung

Als Blinder könne er in Spanien bei weitem nicht so ein Leben führen wie in Deutschland, argumentiert Saho. Auch vor Gericht betonte Saho am Dienstag, dass er nicht ohne fremde Hilfe über Spanien nach Deutschland gelangt sei. Ohne Unterstützung hätte er es daher auch schwer in Spanien. Er hoffe, dass die Unsicherheit und die Belastung endlich ein Ende nehmen und dass er seine Masterarbeit an der Ludwig-Maximilians-Universität München beenden könne.

Entscheidung in dieser Woche

Besonderer Streitpunkt zwischen den Vertretern des BAMF und Mheddin Sahos Rechtsanwalt war heute, dass das BAMF die Abschiebung nach Spanien vorübergehend ausgesetzt hatte. Der Anwalt argumentiert, dies sei nur geschehen, um die Frist, innerhalb derer Saho ausgewiesen werden könnte, zu verlängern. Sollte das Gericht dieses Vorgehen der Behörde als rechtswidrig ansehen, würde der Bescheid aufgehoben. Die Vorsitzende Richterin kündigte an, den Beteiligten ihre Entscheidung im Laufe der Woche zuzustellen.