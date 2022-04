Blick hinter die Kulissen des Jungen Landestheaters Schwaben

Ab diesem Wochenende wird es offiziell: Das Landestheater Schwaben in Memmingen hat nun ein eigenes Angebot für junges Publikum. Am Samstag startet das neue Junge Landestheater Schwaben mit seinem Betrieb. Tatsächlich laufen in den Räumlichkeiten am Schweizerberg, wo bis vor rund zehn Jahren die Studiobühne des Landestheaters untergebracht war, aber schon seit vergangenem Oktober Vorstellungen. Wegen der Corona-Pandemie war der offizielle Eröffnungsfestakt auf dieses Wochenende geschoben worden.

Umwelt und Tiere auf dem Spielplan

Zum Eröffnungswochenende stehen zwei Stücke auf dem Spielplan: "Als die Bohne Achterbahn fuhr" thematisiert für Kinder ab acht Jahren spielerisch den Umgang des Menschen mit seiner Umwelt. "Die beste Kuh der Welt" beschäftigt sich dagegen mit dem achtsamen Umgang mit Tieren und richtet sich schon an Kinder ab drei Jahren. Den Kleinkindern soll das Stück eine erste Begegnung mit der Kunstform Theater ermöglichen. Die Samstagsvorstellung ist schon ausverkauft. Für beide Stücke sind aber bereits im April weitere Aufführungstermine angesetzt.

Kinder und Jugendliche für Theater begeistern

Claudia Hoyer, die Leiterin des Jungen Landestheaters, will mit ihrem Programm Kinder und Jugendliche zum Mitmachen anregen und für Theater begeistern. Doch sie sollen auch hinter die Kulissen blicken können: "Es geht nicht nur um das Schauen, sondern es gibt auch die Möglichkeit, in Kontakt zu kommen und zu erfahren, was Theaterarbeit alles bedeutet, was der einzelne Künstler sich dabei gedacht hat, und auch selbst zu probieren", sagte sie dem BR.

Theaterwerkstatt und Führungen geplant

Schon jetzt bietet das Junge Landestheater Workshops und Gespräche dazu an und das Angebot soll in den nächsten Jahren weiter ausgebaut werden. Aktuell können sich Kinder zwischen 8 und 12 Jahren für die zweite Osterferienwoche von 19. bis 23. April für eine Theaterwerkstatt anmelden. Bereits am Eröffnungswochenende können junge Theaterfans samstags und sonntags jeweils ab 11 Uhr an kostenlosen Führungen mit einem Blick hinter die Kulissen des Theaterbetriebs teilnehmen.