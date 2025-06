Blick auf Erdbeermond - Frau stürzt von Baukran ab

Eine 19-Jährige hat in München einen Sturz aus 15 Metern Höhe überlebt. Die junge Frau war in der Nacht zum Freitag auf einen Kran geklettert, verlor dort allerdings den Halt und fiel auf ein Hausdach, wie Feuerwehr und Polizei in der bayerischen Landeshauptstadt mitteilten. Sie kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

19-Jährige und ihr Begleiter wollten Erdbeermond beobachten

Nach Angaben ihres 23-jährigen Begleiters war die Münchnerin gegen 02.00 Uhr morgens auf den Baukran im Stadtteil Bogenhausen geklettert und hatte sich an den Ausleger gehängt. Gemeinsam wollten die beiden von dort oben den sogenannten Erdbeermond betrachten - ein besonderes Naturschauspiel, bei dem der Mond aufgrund seiner niedrigen Stellung am Himmel rötlich erscheint.

Knochenbrüche, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen

Am Ausleger des Krans angekommen, sei die 19-Jährige dann aber abgerutscht. Sie habe sich noch kurz festgehalten, bevor sie abstürzte, so die Polizei. Die junge Frau landete auf dem Flachdach einer Kindertagesstätte, wo sie verletzt liegenblieb. Die Suche der alarmierten Rettungskräfte nach der Verunglückten gestaltete sich den Angaben zufolge zunächst schwierig.

Schließlich fanden sie die 19-Jährige dank ihrer Hilferufe auf dem rund fünf Meter hohen Dach der Kita. Über eine Drehleiter der Feuerwehr wurde sie von dem Gebäude geholt und in den Schockraum einer Klinik gebracht. Wie die Polizei berichtet, erlitt sie Knochenbrüche. Sie schwebte aber nicht in Lebensgefahr.