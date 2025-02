Blick auf die Welt – World-Press-Photo-Ausstellung in Kitzingen

Das Portrait einer krebskranken Frau in China, Aktivisten, die sich in Südamerika um die Artenvielfalt kümmern oder Menschen in Trümmern im Gaza-Streifen. Die World Press Photos halten besondere Momente des Jahres fest. Besonders traurig oder besonders berührend. Rund 60.000 Bilder von 4.000 Fotografen wurden für den Wettbewerb eingereicht. Eine Jury aus sechs Regionen der Erde hat die Gewinner in verschiedenen Kategorien ermittelt. Einzelfotos, Fotoserien oder langfristige Projekte.

Großer Erfolg in Kitzingen

Die besten Aufnahmen gehen auf die Reise und mit ihnen Martha Echevarria, die Exhibition Managerin der World Press Photo Foundation mit Sitz in Amsterdam. "Unser Ziel ist es, die Bilder möglichst vielen Menschen zu zeigen. Da machen wir keinen Unterschied zwischen Groß- und Kleinstädten", so Echevarria. "Hier in Kitzingen schaffen sie es, tausende Touristen in die Stadt zu locken, nur um die Ausstellung anzuschauen. Kitzingen hat etwa 20.000 Einwohner. Mehr als 20.000 Leute schauen sich die Ausstellung hier an. Das ist wirklich verrückt."

Auswahl der Gewinner

Seit 2022 gibt es eine neue Vorgehensweise bei der Auswahl. Aus sechs Regionen der Erde wählt eine Jury die besten Einsendungen in vier Kategorien. Die Kategorie "Offenes Format" eröffnet den Teilnehmern die Möglichkeit, auch Videos, webbasierte Projekte oder Fotocollagen einzureichen. Das prämierte Video, das in Kitzingen zu sehen ist, beschäftigt sich mit einer gefährlichen Fluchtroute im Atlantik, von Afrika nach Europa.