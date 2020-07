Blendgranate explodiert bei Baggerarbeiten am Starnberger See

An der Uferpromenade der Gemeinde Seeshaupt am südlichen Ende des Starnberger Sees ist Mittwochfrüh eine Blendgranate explodiert. Wie ein Polizeisprecher dem BR mitteilte, handelt es sich um eine amerikanische Phosphor-Blendgranate aus dem Zweiten Weltkrieg. Ein Bagger war gegen 9 Uhr am Kiesstrand nahe der Pfarrkirche St. Michael bei Bauarbeiten auf die Handgranate gestoßen, die daraufhin im Wasser zündete.

Kampfmittelräumdienst: Blendgranate ist vollständig explodiert

Am frühen Nachmittag konnte die Granate geborgen werden. Wie der Kampfmittelräumdienst nach einer Untersuchung bestätigte, war sie vollständig explodiert. Weil das fraglich war, waren vor der Untersuchung sicherheitshalber in einem Radius von 150 Metern Anwohner, Geschäfte, Lokale und Schrebergärten evakuiert worden.

Der Schiffsverkehr von und nach Seeshaupt wurde eingestellt, die ufernahe Hauptstraße gesperrt. Ebenso gesperrt wurde die Zufahrt von der A95 nach St. Heinrich, was viele Badegäste auf dem Weg zum See zu großen Umwegen zwang.

Suche nach weiteren Weltkriegsgranaten

Die vier beteiligten Arbeiter blieben nach Angaben der Polizei unverletzt. Nach weiteren Weltkriegsgranaten wird nun am Ufer gesucht.